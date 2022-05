Brøndby-træner holder med FCM

Niels Frederiksen kommer til at holde med FC Midtjylland for en dag, når de møder OB i pokalfinalen 26. maj på Brøndby Stadion.

For en sejr til midtjyderne vil nemlig bringe femtepladsen i spil til en plads i Europa.

Nummer fem kommer så til at møde nummer syv om retten til at træde ind i anden kval-runde til Conference League.

Niels Frederiksen var bekymret undervejs, fordi hans mandskab så ud til at tabe for ottende gang i træk. Men til sidst reddede Mathias Greve et point til Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har stadig en ambition om at avancere en plads eller to i tabellen, så vi kan komme ud i Europa. Hvis ikke FCM vinder pokalen, skal vi op og have fat i fjerdepladsen, siger Niels Frederiksen og slår fast:

- Men ingen dør, hvis vi bliver nummer seks. Det vil ikke være en katastrofe, men vil naturligvis være skuffende.

- Vi risikerer at få to-tre kampe, der koster os en helvedes masse penge, og så når vi ikke et gruppespil.

- Når det er sagt, har vi jo en selvforståelse, hvor vi mener Brøndby skal ud at spille i Europa hver sæson-. Så ja, det er et slag, hvis vi ikke når det, konstaterer Niels Frederiksen.

Brøndby-fansene tændte op under romerlysene efter 20 minutter og fire sekunders spil. Foto: Lars Poulsen.

Hvis Brøndby havde forsvaret den tredjeplads, som holdet indtog, da mesterskabsspillet begyndte, havde det været tæt på garanti for et gruppespil.

Vinder FCM pokalen, bliver det bronzevinderne, der som minimum er sikret Conference League gruppespil.

Niels Frederiksen kaldte det ene point mod FCK for lidt af en forløsning, fordi udligningen kom så sent og samtidig skete efter en periode med syv nederlag i træk.

- Det her var lidt mere end en halv sejr. Vi fortjente mindst at få det ene point. Håbet er, at det her kan give os et lille boost, siger Niels Frederiksen, der ikke har brugt et sekund på den voldsomme melding, klubejer Jan Bech Andersen sendte ud i ugens løb.

Niels Frederiksen kunne smile til sidst, da Brøndby fik ét point mod FCK. Foto: Lars Poulsen.

Her kritiserede han, at Brøndby havde investeret 43 mio. kr. og fået alt for lidt ud af det.

Sagt med andre ord, så har klubejeren ikke været tilfreds med kvaliteten på de spillere, som Brøndby har hentet.

- Jeg har bemærket, hvad Jan har udtalt, men det er noget, der foregår i pressen og væk fra holdet. Det er ikke noget vi har brugt et sekund på. Det påvirker ikke mig og er ikke noget, jeg taler med spillerne om, forklarer han.