Brøndby-træner: - Ikke godkendt!

Niels Frederiksen mener, at Brøndby mangler fire-fem point i forhold til at kunne kalde efteråret for tilfredsstillende

BRØNDBY (Ekstra Bladet): - Et skuffende resultat og en skuffende præstation.

Det tog ikke Niels Frederiksen mange sekunder at opsummere, hvad han tænkte om Brøndbys kamp mod Hobro.

Tyve gode minutter var ikke nok til at slå bundholdet, og Brøndby går nu på vinterpause efter blot at have hentet et point i de seneste fire kampe.

- Det er en irriterende følelse at gå på ferie med. Havde vi vundet over Hobro, havde det været nogenlunde fornuftigt.

- Nu synes jeg, at vi mangler fire-fem point, når vi konkluderer på efteråret, og det er dermed ikke godkendt, sagde Brøndby-træneren.

Det var en frustrerende eftermiddag for Brøndby og Niels Frederiksen. Foto: Lars Poulsen

Det har været et svingende første halvår, han har haft på Vestegnen.

Præstationerne har strittet i alle retninger, men Frederiksen hæftede sig ved, at kurven - indtil Hobro-kampen - havde været stigende i de seneste kampe, og at specielt systemskiftet tidligere på efteråret havde haft en effekt.

Brøndby er dog fortsat for dårlige til at forsvare, hvilket 29 indkasserede mål vidner om.

- Vi har tabt for mange kampe og også lukket for mange mål ind, sagde Niels Frederiksen, hvis Brøndby-hold går til pause med 32 point efter de første 20 kampe.

Det er to flere end Alexander Zornigers mandskab for et år siden.

