Brøndby-træner raser: - Svinestreg

Niels Frederiksen vil have vist Issam Jebali vist ud - men ikke for stemplingen på Andreas Maxsø

ODENSE (Ekstra Bladet): Issam Jebali har været OBs store målsluger i træningskampene, men mod Brøndby i premieren var han også ude med grimme stemplinger. Alligevel var det kun Oliver Lund, der fik rødt kort, da han røg ud kun fire minutter efter sin indskiftning.

- Det var ikke videre intelligent, at han gav dommerne mulighed for at give rødt kort.

- Den kan sagtens dømmes. Han går ind med hård kraft på ufarlig sted på banen, og der skal Oliver være klogere, siger OB-træner Jakob Michelsen.

Niels Frederiksen ville have haft Issam Jebali vist ud. Ikke for stemplingen på Andreas Maxsø, men i episoden hvor Sigurd Rosted udgik med en skade.

- Har I set, hvad der sker? Jebali skubber ham lige i ryggen ind i målmanden. Manden kan jo brække både det ene og det andet. Jeg har lige set billederne, og det er en svinestreg ud over det sædvanlige, siger Frederiksen.

- I situationen med Maxsø er det fair nok, at han bare får gult på den. Jeg var mere nervøs, hvis der var sket noget med Maxsø, det havde ikke været så godt.

Foto: Lars Poulsen

Maxsø på landsholdet?

Der har været grinet af, at Carsten V. Jensen har sendt Maxsø i spil til EM-truppen, men det kan Niels Frederiksen også se for sig.

- Jeg synes, at han er dygtig, og hvis han kommer til at spille et fint forår, hvorfor skulle han ås ikke konkurrere med dem i udlandet, der næsten aldrig spiller, siger Frederiksen.

Omvendt koncentrerede OB-træner Jakob Michelsen sig mest om banen.

- Jeg skal ikke stå og pive, men rest in peace for banen. Det bliver en kamp for vores greenkeeper at gøre den klar igen.

- For et år siden tabte vi 1-6 i Parken i premieren, og der var vi tæt på bronze, men taber vi mod Randers, så er det game over, siger Michelsen om vejen op til top-seks-stregen.

Der var masser af kendelser, som lagde op til diskussion i kampen. Ekstra Bladets nye dommer-ekspert, Benjamin Leander, sætter luppen ned på de afgørende episoder her:

