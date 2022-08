Brøndby-træner vil ikke tale transfer

Niels Frederiksen var meget kort for hovedet, da han skulle håndtere Brøndbys kritiske situation i Superligaen

Niels Frederiksen virkede både modløs og frustreret efter Brøndbys 0-2 nederlag til FC Midtjylland.

Det femte nederlag efter syv runder i Superligaen.

Brøndby-træneren var kort for hovedet og kom ikke med lange udredninger, da han blev spurgt ind til en status på Brøndbys transfermarked, som ikke har været særligt vellykket her kort før, vinduet lukker.

- Jeg vil ikke tale transfervindue. Det må I tale med CV om. Er der andet?

Niels Frederiksen var temmelig kort for hovedet efter kampen mod FC Midtjylland. Foto: Lars Poulsen

Sådan lyder meldingen meget kortfattet fra Niels Frederiksen, der vendte rundt og gik tilbage mod kabinen.

CV er fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der har ansvaret for køb og salg af spillere. Det sker tilsyneladende uden at have cheftræneren med på råd.

Forud var gået en ganske kort samtale med Brøndby-træneren.

Annonce:

Brøndby er tæt på bunden. Krisen er enorm på Vestegnen, hvor 23 mio. kr. i investeringer ikke har givet udbytte. Foto: Lars Poulsen.

- Det her er ikke godt nok. Vi spillede en god kamp mod FC Midtjylland og vandt på alle parametre, bortset fra målene.

- Nu må vi forsøge at vinde den næste kamp, siger han med henvisning til søndagens opgave mod Horsens.

På spørgsmålet om, hvorvidt han betegner Brøndbys situation som alvorlig, siger han efter en kort tænkepause: Det ved jeg sgu ikke!

Niels Frederiksen ligner en mand, der er meget bekymret for Brøndbys spillemæssige tilstand lige nu.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også:

Kæmpe Brøndby-krise

Brøndby i kamp om ønskeangriber

Derfor sadler Brøndby om