Brøndby-triumf efter drama: Dobbelt nedtur for Silkeborg

SILKEBORG (Ekstra Bladet): Hvis der havde været VAR, ville Brøndby nok ikke være kommet hjem med alle tre point.

Nu kunne holdet fra Vestegnen trække sig tilbage fra mødet med bundproppen Silkeborg med en beskeden 1-0 sejr.

Næsten alle andre end Danmarks efter sigende bedste dommer Jakob Kehlet kunne se, at Brøndbys store islænding Hjörtur Hermannsson gjorde sig ekstra bred og med en albue kantede Silkeborgs Mads Emil Madsen i det kriminelle felt.

Fløjten forblev tavs, og dermed leverede den ellers så højt profilerede mere brænde til flere jyske klubbers påstand om, at dommerne alle som en fordel til Brøndby og FCK.

Spørg bare SønderjyskE og Randers.

Ophavsmand til gæsternes mål var Hany Mukhtar, som i venstresiden strøg til baglinjen og lagde bolden ind midt foran mål, hvor Simon Hedlund kun behøvede at sætte indersiden på bolden.

Artiklen fortsætter under billedet ..

Simon Hedlund behøvede bare at bruge indersiden, da han bragte Brøndby foran 1-0 (Foto: Henning Bagger, Ritzau/Scanpix)

Mod slutningen af 1. halvleg havde svenskeren yderligere et par muligheder for at fordoble målhøsten, og hjemmeholdets Rafael Romo måtte blandt andet ud i fuld længde for at slå bolden til hjørne.

Da Simon Hedlund fik endnu en mulighed, var han alt for egoistisk og skød fra en spids vinkel, selv om der var både en og to Brøndby-spillere fri i feltet.

På ddn tidspunkt havde hjemmeholdets farligste mand, Ronnie Schwartz brødbetynget forladt banen.

Plaffeministeren ramlede i et forsøg på at nå bolden ind i Brøndby-målmand Martin Schwäbe og havnede på en akavet måde selv i nettet.

Efter at være blevet behandlet prøvede Silkeborgs topscorer at spille videre, men opgav hurtigt og blev erstatte af Emil Holten.

Da sidstnævnte i starten af 2. halvleg fik en mulighed, som Ronnie Schwartz formentligt ville have banket i nettet, brændte afløseren den store mulighed.

Derefter fulgte straffesparket, som ikke blev fløjtet, hvorefter det var slut med hjemmeholdets muligheder for at få point.

I den anden kom den indskiftede Jesper Lindstrøm for sent til en fin mulighed for at lukke en kamp, som tydeligt kom til at være præg af savnet af superligaens to farligste skytter, den karantæneramte og skadede Kamil Wilczek og i den sidste time Ronnie Schwartz.

