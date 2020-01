Brøndby udlejer angrebsflop

Køb adgang til at se Copa del Rey med Barcelona, Real Madrid og Atletico Madrid her.

Brøndby er endelig sluppet af med Ante Erceg. Men foreløbig kun frem til sommer ...

Den dyre kroatiske angriber har aldrig slået til på Vestegnen, nu skal han så forsøge at få gange i karrieren på Vestkysten.

Bundholdet Esbjerg har lejet den 30-årige Brøndby-angriber resten af sæsonen.

- Der har desværre for både Ante og os været alt for lang vej til holdet for Ante i hans tid i Brøndby IF.

- Ante har tidligere i sin karriere bevist, at han er en dygtig fodboldspiller, så med helt nye rammer og forhåbentlig spilletid i Esbjerg fB, er håbet for alle parter, at foråret kan få sat hans karriere på rette spor igen, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

Ante Erceg har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2022. Han siden sit skifte fra Hajduk Split i sommeren 2018 spillet 31 kampe og scoret fem mål.

I denne sæson er det blot blevet til 17 minutter i Superligaen.

Ante Erceg er den tredje spiller inden for få dage, som Brøndby siger farvel til. Klubben har solgt midtbaneprofilen Dominik Kaiser til Hannover 96 og Superliga-topscorer Kamil Wilczek til tyrkiske Göztepe.

