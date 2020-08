Brøndby udlejer angrebsflop

Brøndby slipper af med 'problembarnet' Ante Erceg. I hvert fald i den kommende sæson.

Den kroatiske angriber bliver det kommende år udlejet til NJ Osijek fra den bedste fodboldrække i angriberens hjemland.

Aftalen er netop kommet i stand, og Erceg er rejst hjem til Kroatien for at gøre klar til den nye udfordring.

Brøndby slipper ikke for at betale den 30-årige angriber løn, men der kommer lidt i kompensation den anden vej med den lejeaftale, der nu er kommet i stand.

Ante Erceg blev i sin tid hentet på en fri transfer i 2018, men kroaten blev aldrig en succes på Vestegnen, hvor han har haft meget svært ved at slå til.

- Ante har tacklet en svær tid i Danmark med oprejst pande og har altid arbejdet stenhårdt. Det er en perfekt mulighed for Ante, at han nu kan vende retur til Kroatien. NJ Osijek spiller med i toppen af den bedste kroatiske liga, så det er en rigtig god mulighed for ham at vise sig selv frem på under hjemlige himmelstrøg, udtaler Carsten V. Jensen, ifølge klubbens hjemmeside.

I foråret var han - uden den store succes - udlejet til Esbjerg, hvor han i otte kampe slet ikke kom på scoringslisten.

Ante Erceg har kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2022. Men han kommer ikke til at spille flere kampe for Niels Frederiksens tropper. Næste sommer skal der findes en ny løsning, hvis ikke den kroatiske klub køber ham fri.

Kroaten nåede 31 kampe og scorede fem mål for Brøndby.

