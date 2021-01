Brøndby udlejer forsvarsspiller

Brøndby-spilleren Anton Skipper skal hjælpe Hobro i landets næstbedste række.

Skipper fik sin debut for Brøndby i 2019, men det er ikke blevet til nogen kampe i Superligaen i denne sæson.

Hobro oplyser fredag, at man har lejet den 20-årige midterforsvarer frem til sommer. Her håber sportschef Jens Hammer Sørensen, at klubben kan hjælpe Skipper i gang igen.

- Anton er en ung fyr med stort potentiale, og vi håber og tror på, at vi kan være med til at udløse dette potentiale, siger sportschefen i en pressemeddelelse.

- Hobro IK har før vist sig at være et godt sted at udvikle sig som ung spiller, og vi er sikre på, at dette også bliver tilfældet for Anton.

Hobro har denne vinter afhændet Tobias Salquist til Silkeborg, så der er en ledig plads i midtersvaret.

Hobro indtager en sjetteplads i 1. division og indleder forårssæsonen om to uger på udebane mod HB Køge.

