Brøndby varsler salg af Jesper Lindstrøm

Brøndby skriver i en selskabsmeddelelse, at man er i dialog om et nært forestående salg af Jesper Lindstrøm

Jesper Lindstrøm er efter alt at dømme fortid i Brøndby.

Klubben skriver i en selskabsmeddelelse, at man er i dialog om et salg af profilen.

- Brøndby IF er i dialog om et nært forestående salg af Jesper Lindstrøm, og der forventes enighed om de resterende forhold i handlen snarligt, lyder det.

Samtidig opjusterer man forventningerne til årets resultat med 30 millioner kroner.

- Et salg vil have positiv indflydelse på forventningerne til årets resultat, og Brøndby IF opjusterer på den baggrund årets resultat før skat til et overskud i niveauet 65 mio. kr. til 95 mio. kr., hvor der tidligere var forventet et overskud i niveauet 35 mio. kr. til 65 mio. kr., skriver klubben.

Da Brøndby er børsnoteret selskab har de pligt til at oplyse fondsbørsen om nyheder, som forventes at have stor indflydelse på driften.

Der er ingen meldinger om, hvilken klub man forhandler med. Jesper Lindstrøm har længe været rygtet væk fra Brøndby efter en fremragende mesterskabssæson, hvor han personligt stod for ti mål og ti oplæg.

Jesper Lindstrøm sad dog ude i sæsonens sidste to kampe, efter han fik rødt kort mod FC København i sæsonens tredjesidste kamp.

Ifølge den store italienske avis Corriere dello Sport har Serie A-klubben Spezia vist interesse. Klubben blev nummer 15 i den forgangne sæson og er ejet Robert Platek, der også ejer Sønderjyske.