Brøndby vil forlænge: Profil vil til Premier League eller La Liga

- Jeg har ikke travlt med at forlænge min kontrakt, det er et skulderklap, at Carsten V. Jensen allerede nu vil forlænge aftalen, siger Anis Ben Slimane, der har to år igen i Brøndby

Det er naturligt at have store ambitioner som fodboldspiller.

Det er også befriende, når der sigtes højt.

Og det gør Brøndbys Anis Ben Slimane i sandhed før sæsonstarten søndag mod AGF.

Det her skal være sæsonen, hvor han for alvor får sit store gennembrud.

Anis Ben Slimane har store mål. Han vil være en af Superligaens bedste. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har rigtig meget at bevise i denne sæson. Et af mit store mål er at komme til VM. Derfor skal jeg præstere stærkt og stabilt.

- Men jeg skal også udvikle mig til at blive en af de største profiler i Superligaen, lyder det selvsikkert fra Anis Ben Slimane.

Han har taget et langt tilløb i sidste sæson, hvor han leverede fine præstationer, men nu skal overliggeren hæves, og han skal gøre klar til at tage næste skridt, så han kan blive det næste store salg fra Brøndby.

For det ligger lidt i kortene, at Anis Ben Slimane kan blive det salg, der måske passerer den magiske grænse på 10 mio. euro. – 75 mio. kr. for Brøndby. Derved kan han rent faktisk blive historiens største Brøndby-salg.

Anis Ben Slimane spillede 56 kampe i sidste sæson, hvor han hævede sit bundniveau og blev dygtigere til at træffe de rigtige beslutninger på banen. Nu skal han for alvor markere sig som en stor profil i den kommende sæson. Foto: Lars Poulsen.

Slimane forlængede sin kontrakt samme dag som Jesper Lindstrøm tilbage i 2020. Der gik mindre end ét år, så var Lindstrøm solgt videre for 50 mio. kr.

Slimane er stadig på Vestegnen, men det ligger også i karriereplanen, at han snarest skal udfordres på et højere, sportsligt niveau.

Med to år tilbage af sin kontrakt giver det ingen mening for Brøndby at sælge ham nu, fordi prisen kun kommer til at gå én vej, hvis han – som forventet – udtages til VM om få måneder.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er klar med både pen og papir for at forlænge aftalen yderligere. Her og nu har Slimane slet ikke travlt med at lave en ny aftale.

- Det er et skulderklap, at CV gerne vil forlænge, men jeg har ikke noget hastværk lige nu, fordi der er to år tilbage, siger Anis Ben Slimane og slår så fast:

- Min ambition er at prøve mig af i en større liga. Jeg drømmer om Premier League eller La Liga, siger Anis Ben Slimane. Foto: Lars Poulsen.

- Min ambition er selvfølgelig at prøve mig af i en større liga. Premier League eller La Liga. Det er drømme, jeg har.

- For mig handler det meget om den plan, som en stor klub har med mig.

- Og det er jo fodbold, hvor tingene pludseligt går stærkt. Du ved ikke, hvad der kan ske om et halvt eller helt år, pointerer den 21-årige midtbanespiller.

På den korte bane handler det om at præstere for Brøndby og tage et stort ansvar for holdets præstationer. For skal Brøndby i top-3, så kræver det, at Slimane spiller en hovedrolle.

Til trods for den unge alder så er han blevet meget moden i forhold til at træffe de rigtige beslutninger på banen.

På de gode dage er han blandt ligaens bedste boks til boks spillere.

Han har udviklet sig meget det seneste år. På de gode dage er han en af ligaens bedste boks til boks spillere. Foto: Lars Poulsen.

Teknisk velfunderet og fysisk stærk i duellerne samt en god evne til at sætte medspillerne op. Og så fylder han i dag langt mere defensivt og i spillet uden bold.

- Det seneste år har været godt for mig. Jeg er både blevet mere stabil, men også mere moden, så jeg i langt højere grad træffer de rigtige beslutninger på banen, siger Anis Ben Slimane, der også tænker på, han har et ansvar overfor de nye Brøndby-talenter.

- Da jeg kom op, kunne jeg støtte mig til flere erfarne spillere. Nu har jeg en del erfaring, så nu må jeg vise overskud og lære fra mig. De unge spillere skal hjælpes på vej, siger Anis Ben Slimane.

Vokset med stor styrke

Hvis Niels Frederiksen søndag skifter Anis Ben Slimane ud undervejs i sæsonpremieren mod AGF, ligger der ikke en svag præstation til grund for den beslutning.

Det vil være en logisk konsekvens, fordi Anis Ben Slimane halter lidt efter holdkammeraterne i opstarten. Han er et par uger efter, fordi han var med det tunesiske landshold og derfor kun har været i gang halvanden uge.

- Anis er lidt efter de andre, fordi han var med det tunesiske landshold. Siden fik han to ugers ferie.

- Derfor er han endnu ikke klar til 90 minutter i Superligaen. Han kan helt sikkert holde til 60-70 minutter, fordi han er godt på vej, siger Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen er imponeret over Anis ben Slimanes udvikling, fordi han er blevet meget dygtigere til at træffe de rigtige beslutninger på banen. Foto: Lars Poulsen.

Cheftræneren har været imponeret over de skridt, Slimane har taget det seneste år på banen.

- Han er vokset, og hans gode perioder på banen bliver længere. Samtidig er bundniveauet blevet højere. Han er blevet langt mere stabil, siger Niels Frederiksen og uddyber:

- Slimane lægger sit spil op på et højt niveau. Han vil gerne lave de svære ting, men han er over det seneste år blevet meget dygtigere til at træffe de rigtige beslutninger på banen. Det handler primært om, hvornår han skal spille simpelt, påpeger han.