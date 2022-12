Brøndby vil have forfatter i bestyrelsen

Brøndby IF har fået ny ejerkreds, og Global Football Holdings ankomst på Vestegnen betyder selvsagt, at der kommer til at ske nogle ændringer i Superliga-klubben. Ikke mindst i bestyrelsen.

Den 10. januar afholder Brøndby IF en ekstraordinær generalforsamling, hvor der blandt andet skal vælges bestyrelse, og det bliver med en masse nye ansigter.

I bestyrelsen tiltræder blandt andre bestsellerforfatteren Chris Anderson.

- Chris vil for mange være et relativt ukendt navn, men Chris er en af de absolut ledende eksperter indenfor dataanalyse i fodbold. Udover at han blandt andet er professor på London School of Economics, så udgav han i 2013 bestseller-bogen ”The Numbers Game: Why Everything You Know About Football Is Wrong” som med udgangspunkt i videnskaben kigger på data og analyser indenfor fodboldens verden.

- Hans viden, om hvordan manbedst muligt bruger data, er jeg sikker på, kan bidrage til at styrke os, forklarer Jan Bech Andersen, der i øvrigt fortsætter som bestyrelsesformand.

Han løfter også sløret for nogle af de andre nye navne i Brøndbys bestyrelse.

- Derudover vil vi i bestyrelsen også have Scott Krase og Johannes Rupert samt Isaac Harrouche som medlemmer af den kommende bestyrelse, da de med deres analytiske og kommercielle baggrund kan bidrage til et stærkt kommercielt funderet Brøndby IF, forklarer Jan Bech Andersen.

Fra den nuværende bestyrelse genvælges Niels Roth, Claus Billehøj, Steen Lerche, Christian Barrett og naturligvis Jan Bech Andersen. Derudover tiltræder Scott McLachlan fra Global Football Holdings også i bestyrelsen.

- Vi har stor tillid til, at den kommende bestyrelse kan bidrage til en stærk forretning og sportslig succes for Brøndby IF. Personligt glæder jeg mig rigtig meget til, at vi i det nye år for alvor kan komme i arbejdstøjet, siger Jan Bech Andersen.

Global Football Holdings vil officielt have aktiemajoriteten i Brøndby IF i starten af 2023.