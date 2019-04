Brøndby vil i dialog med tåbelige fans

En stor gruppe Brøndby fans stod og sang en homofobisk sang rettet direkte mod FCK-spilleren Viktor Fischer efter 1-1 opgøret mellem FC Nordsjælland og Brøndby i Farum.

Straks efter kampen stod flere Brøndbys fans og sang på tribunerne: Viktor Fischer, han er gay, allez, allez.

Det gjaldede ud over FC Nordsjællands hjemmebane fra Brøndbys tribuneafsnit.

Umiddelbart efter den episode, var Brøndby hurtig ud med en melding, hvor klubben tager kraftig afstand fra de diskriminerende tilråb fra tribunen.

Brøndby er nu klar til at gå i dialog med klubbens fans forud for søndagens opgør, hvor netop Viktor Fischer og FC København kommer på besøg.

Stor holdmoral

I Brøndby-lejren var der stor glæde over det ene point, som blev reddet i sidste øjeblik, da indskiftede Mikkel Uhre udlignede FCN-føringen fra kampens første minut.

I Martin Retovs bog var det et yderst velfortjent point, som Brøndby hentede hjem fra Farum.

- Vi dominerede fuldstændigt efter pausen og burde have udlignet langt tidligere i kampen, mener Martin Retov, der er af den opfattelse, at Brøndby faktisk kunne have fået sejren til sidst.

- Vi fik lagt presset bedre efter pausen, hvor vi spiller godt og virkelig dominerer, mener Brøndby-træneren, der trods alt er glad for det ene point, når udligningen først kom så sent i opgøret.

Udefra virkede det som om indskiftningen af Simon Tibbling efter en times spil havde stor effekt. Svenskerne var pågående, meget aggressiv og involveret i mange af de offensive aktioner, som Brøndby fik sat i støbeskeen i kampens sidste fase.

- Simon kommer ind og viser sig godt frem.

Med det ene point kom Brøndby tættere på bronzemedaljen, fordi OB tabte søndag, men med to uafgjorte kampen i mesterskabsslutspillet skal der snart en sejr på kontoen, hvis top-3 skal indfries.

- Vi vil gøre alt for at få tre point mod FCK. Hvis vi skal op på den tredjeplads, er det nødvendigt vi snart vinder nogle fodboldkampe.

Brøndby var uden Jens Martin Gammelby og Paulus Arajuuri, der plejede småskader. Men de ventes at være spilleklar til søndagens hjemmekamp mod FCK.

Se også: Brøndby-fans fanget på tv: Homofobisk sang mod Fischer

Se også: Giga-fejl: Brøndby reddet i sidste øjeblik

Viste sin bare røv på Blågaards Plads

Markant lovændring: Her er alle de nye fodboldregler