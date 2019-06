Brøndby-yndling har fundet ny klub

Benedikt Röcker vender hjem til Tyskland efter tre år i Brøndby IF, hvor han blandt andet nåede at være anfører.

Den tårnhøje midtstopper har underskrevet en kontrakt med SV Wehen Wiesbaden, der i den kommende sæson skal spille i den tyske 2. Bundesliga, efter at holdet sikrede sig oprykning fra 3. Liga i denne sæson.

29-årige Benedikt Röcker har underskrevet en to-årig aftale med SV Wehen.

- Jeg havde et ønske om at vende tilbage til Tyskland. Jeg har fulgt klubbens udvikling længe, og jeg kender cheftræner Rüdigher Rehm fra tidligere. I Wehen er alle overbeviste om, hvordan de vil spille fodbold, og det var vigtigt for mig. Jeg har høje forventninger, siger Benedikt Röcker.

Forsvarsspilleren nåede at spille 111 kampe for Brøndby IF, hvor han igennem sine tre år spillede sig ind i mange Brøndby-fans' hjerter.

Nu vender han hjem igen.

