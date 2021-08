Brøndbys CL-drøm brast

Brøndbys fodboldkvinder er færdige i denne sæsons Champions League-kvalifikation før gruppespillet.

Holdet tabte onsdag 0-1 ude mod svenske Kristianstad. Der spilles ikke returkamp på dette stadie af kvalifikationen, hvor en række hold er inddelt i miniturneringer.

Derfor var kravet en sejr, hvis drømmen om en plads i gruppespillet skulle holdes i live, men den glippede.

I stedet skal Brøndby spille om tredjepladsen i sin miniturnering, men kan ikke gå videre til anden kvalifikationsrunde.

Danmark kan dog stadig få et hold med i gruppespillet. Danmarksmestrene fra HB Køge træder ind i næste runde af kvalifikationen.

Kvindernes Champions League spilles i denne sæson med et nyt format.

Turneringen får for første gang et gruppespil, som man kender det fra mændenes udgave af Champions League.

Gruppespillet får deltagelse af 16 hold og afløser de nuværende ottendedelsfinaler.

I den forgangne sæson røg Brøndby ud til franske Lyon i netop ottendedelsfinalen. Den prestigefyldte turnering blev vundet af FC Barcelona, der besejrede Pernille Harders Chelsea i finalen.

