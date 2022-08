Brøndby ... 18. aug. 2022 kl. 16:07 Gem artikel Gemt artikel

Brøndbys desperate jagt

Tiden er ved at løbe fra Brøndby i transfervinduet. Klubben søger desperat efter forstærkninger, og Carsten V. Jensen skal være snu for at få det hele til at gå op - her er Brøndbys plan før lukketid