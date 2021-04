Brøndbys drømmehold splittes i atomer

Guldet glimter igen i Brøndby.

Niels Frederiksens mandskab kan igen selv afgøre, om guldet for første gang i 16 år skal havne på Vestegnen.

Men kan den succesrige sæson ende med at splitte Brøndby-mandskabet i atomer?

Det kan i hvert fald godt være frygten, når man kaster et blik på den stærkt sammensatte trup.

Sommeren 2021 kan meget vel blive tidspunktet for en større udskiftning på Vestegnen. Derfor ser det også ud til at blive Carsten V. Jensens hidtil største opgave at bevare Brøndby-projektet i sporet, så klubben fortsat er en del af top-3 i Superligaen.

Carsten V. Jensen har udsigt til en travl fodbold-sommer. Brøndby har flere salgbare spillere, lige som en del står med kontraktudløb. Derudover er der spillere, som ikke har en fremtid på Vestegnen. Foto: Lars Poulsen.

I værste fald kan et helt hold være forsvundet fra Vestegnen, når transfervinduet til sin tid bliver lukket igen med udgangen af august. Så voldsom bliver udskiftningen nok ikke, men der er under alle omstændigheder udsigt til en travl tid for fodbolddirektør Carsten V. Jensen ved forhandlingsbordet.

Kommer til at sælge

Vi har inddelt spillerne, der kan være på vej væk, i fire kategorier:

De fem med kontraktudløb, de tre store profiler, der kan blive solgt. Og så er der dem, der ikke bliver brugt og endelig de to spillere, der er i overskud.

For kort tid siden slog fodbolddirektør Carsten V. Jensen fast i Ekstra Bladet, at Brøndby slår til, hvis prisen er rigtig.

Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre er sammen med Andreas Maxsø de største salgsobjekter i Brøndby til sommer. Foto: Lars Poulsen.

- Der kan også være et scenarie, hvor man vinder et mesterskab, skal spille gruppespil og derfor beholder sine spillere for at udvikle værdi den vej rundt, siger Carsten V. Jensen og slår fast:

- Men det er lysende klart: Ligger det rigtige tilbud foran os, skal vi også slå til. Uanset om vi skal ud at spille europæisk fodbold eller ej.

Brøndbys tre største profiler: Andreas Maxsø, Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre kan alle være på affyringsrampen i sommer.

Sværest bliver det at holde på de to førstnævnte, mens Brøndby kan stå i en situation, hvor de skal udnytte Mikael Uhres momentum på banen.

Jesper Hansen er som 36-årig havnet på bænken i FCM. Han vil formentlig gøre alt for at komme væk til sommer. Kunne han blive løsningen som en overgangsfigur i Brøndby? Det afgørende bliver, om FCM vil slippe ham til en rival. Foto: Lars Poulsen.

Brøndby har allerede hentet den amerikanske landsholdsspiller Christian Cappis i Hobro.

Derudover bliver det afgørende, om enkelte med kontraktudløb forlænger. Det mest oplagte er Anthony Jung, der er i dialog med klubben, men endnu ikke har besluttet sig.

På målmandsposten bør Jesper Hansen være et emne i en overgangsfase, fordi den 36-årige keeper ikke er tilfreds med sin nuværende reserverolle i FCM. Det er så spørgsmålet, om FCM overhovedet vil sælge ham til Brøndby.

Hansen vil være en god løsning som læremester for de unge, talentfulde Mads Hermansen og Jonathan Ægidius. Ingen af dem er endnu klar til at tørne ud for et hold med ambitioner om at spille om de bedste placeringer i Superligaen.

Brøndby har mange talenter på vej, men flere af de største talenter mangler et par år, før de er klar til Superliga-fodbold.

Her ser vi nærmere på de 11 spillere, som i teorien kan forsvinde fra Brøndby til sommer.

De har kontraktudløb Marvin Schwäbe Den 26-årige tysker står foran en ny udfordring efter tre sæsoner på Vestegnen. Han har været fast målmand hele perioden med skiftende succes. Brøndby har et stort talent i Mads Hermansen på vej. Spørgsmålet er, om han er klar til at tage over allerede nu. Hjörtur Hermannsson Islændingen har været ude og inde i denne sæson. Men som foråret har udviklet sig, er det ham, Niels Frederiksen har stolet mest på. Han har luftet tanken om at prøve en ny udfordring efter fem år på Vestegnen. I dag er han den spiller i truppen med flest kampe for Brøndby. Anthony Jung Den elegante tysker er det store spørgsmålstegn lige nu på Vestegnen. Brøndby vil meget gerne forlænge, men han er i tænkeboks om fremtiden. De seneste to sæsoner har han udviklet sig som en meget værdifuld spiller. Afgørelsen ligger alene hos Jung, der skal beslutte, om han vil forblive en del af fremtiden i klubben efter fire sæsoner. Lasse Vigen Midtbanespilleren blev hentet hjem fra Fulham. Han har slidt med skader og har udviklet sig til en marginalspiller på Vestegnen. Han er en solid indskifter, men det er svært at se samarbejdet fortsætter efter sommerferien. Specielt fordi Brøndby har hentet Christian Cappis i Hobro. Han ligner afløseren. Michael Tørnes Den 35-årige reservemålmand har kun spillet en rolle på træningsbanen. Nu har Brøndby hentet Jonathan Ægidius, en ung, talentfuld keeper i Lyngby, så hans tid på Vestegnen er definitivt forbi. Vis mere Vis mindre

De kan blive solgt Andreas Maxsø Det var lidt af et scoop, da han kvit og frit kom til Brøndby i september 2019. Brøndby-kaptajnen har en frikøbsklausul i niveauet 3,1 mio. euro - 23,3 mio. kr. Det ligger ligesom i aftalen, han skulle hjælpe Brøndby i to år, før et nyt udenlandsk eventyr venter for den 27-årige stopper. Det kan meget vel blive til sommer, selv om Brøndby ikke helt får prisen. Mikael Uhre Man skal smede, mens jernet er varmt. Det gjorde Brøndby ikke i 2018, hvor der var bud efter Hany Mukhtar oven på en suveræn sæson. Nu har Uhre haft en tilsvarende fantastisk sæson. Han er topscorer i Superligaen. Og det alene vil skabe interesse for angriberen. Spørgsmålet er, om prisen er rigtig, så vil det være naturligt at slå til. Jesper Lindstrøm På én sæson har han udviklet sig som en af Superligaens bedste kreatører. Han er også ligaens bedste oplægger. Med en alder på blot 21 vil der være bud efter en type som ham. En købende klub vil være bekendt med, at han skal opereres, fordi menisken driller. Det betyder mindst seks ugers pause. Indgrebet skal ske denne sommer. Det bør dog ikke få betydning for prisen på ham. Vis mere Vis mindre

De bliver ikke brugt Michael Lumb Han blev kun hentet, fordi Blas Riveros blev langtidsskadet. Det har ikke været særlig vellykket. Derfor giver det ingen mening, han bliver på Vestegnen året ud. Peter Bjur har overhalet ham, og Kevin Mensah er garderingen. Vil han slutte af med topfodbold, skal han finde noget nyt til sommer. Joel Kabongo Han har ikke spillet en kamp i Superligaen siden 22. april 2019. Dengang var det en korsbåndskade, der satte ham ud af spillet. Han er tilbage, men tilsyneladende langt fra holdet. Kontrakten udløber til årsskiftet. Det er svært at se, han har en fremtid i klubben. Vis mere Vis mindre