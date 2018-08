Brøndbys fans vækker opsigt i Europa

Genks træner har bemærket Brøndbys stærke fans og advarer mod at tro, at de blågule er besejret - fyrværkeri-showet får dog hård kritik

En bøde på 200.000 kroner ramte tidligere på ugen Brøndby på grund af baneløb og fyrværkeri i udekampen mod Horsens i sidste sæsons Superliga-afslutning.

I forbindelse med 2-5-nederlaget ude mod belgiske Genk torsdag aften, så viste Brøndbys mange medrejsende fans, at fyrværkeri-lageret stadig ikke er helt tømt.

Og Brøndby-fansenes opbakning til holdet på både lovlig og ulovlig vis vækker opsigt i belgiske medier dagen derpå.

Hos Voetbal24 lyder overskriften 'Brøndby-fans satte Genk Stadion i brand'.

- Brøndbys fans havde smuglet massive mængder bengalske fakler ind på stadion, før Genk-kampen i Europa League. Det skabte bogstavelig talt fyrværkeri i starten af kampen, lyder det.

Hos Voetbalkrant.com har de også bemærket Brøndby-fansene.

- 'Kæmp for ære og stolthed og de blåhvide' stod på et gigantisk Genk-banner, men det var gæsternes sektion, der tiltrak opmærksomhed. Alt var i gult, og en bengalsk brand lyste det hele op. UEFA vil helt sikkert medtage dette i sin rapport, lyder det.

Og mediet har endda lavet en hel artikel om de blågule fans.

'Brøndby-tilhængerne viste ikke deres bedste side i Genk', lyder overskriften her.

- Brøndby havde bragt talrige supportere med til Genk, men de viste sig ikke fra deres bedste side. Det startede ved kickoff, og det var helt utroligt, hvor meget bengalsk ild de danskere tilhængere havde med sig, lyder det.

- Da Brøndby scorede til 2-2 klatrede nogle tilhængere endda på hegnet. Heldigvis vendte de hurtigt tilbage til deres udebaneafsnit, lyder det.

- Da Genk scorede til 3-2 brød nogle tilskuere gennem hegnet. De ville slås med Genk-fansene og kastede genstande mod Genk-fansene. Efter et kanonslag med et meget højt brag havde en belgisk fan brug for hjælp, lyder det videre.

Hos Het Laatste Nieuws omtaler de i øvrigt også en Genk-tilskuer, der er kollapset under kampen mod Brøndby, men her handler de om, at den belgiske fan var faldet og havde mistet bevidstheden, hvorefter han blev kørt til det nærliggende Limburg Hospital.

Voetbalkrants artikel er også delt af fansitet Racing Genk Nieuws på Facebook, hvor der er delte meninger om Brøndby-fansenes optræden.

- Godt, at vi i Genk har frivillige stewards, der løser den slags, for politiet var skræmte, lyder en reaktion.

- Jeg forstår ikke, at fansene kan komme ind med dette. De finder jo min flaske med vand i min håndtaske og fjerner den, lyder det fra en anden.

Der er dog også mere forstående belgiske fans.

- Pyro har jeg intet imod, tværtimod. Men at slås på stadion er et stort nej, lyder det fra en.

- Hvis Genk-fans gør noget tilsvarende på udebane, så synes vi godt om det, men nu er det en skam...

Også Genk-træner Philippe Clement bemærkede Brøndby-fansene i forbindelse med 5-2-kampen, og advarer mod at tro, at returkampen er overflødig.

- Mod dette hold er det aldrig overstået. Det er et godt resultat selvfølgelig, men du har også set, hvor stærke fans, der står bag deres hold, siger Clement til Voetbalkrant.com

Han værdsætter dog også egne tilhængere.

- De fortsatte med at støtte vores hold og skrige os fremad, siger Clement.

- Det var en smuk europæisk aften. Vi spillede mod et godt hold, der var meget fysisk og lagde meget pres overalt på banen. I starten var de friske, og der var de vanskelige for os. De fik to chancer, men derefter tog vi spillet helt, siger Clement.

Han glædede sig desuden over udviklingen efter 2-2-målet.

- Denne reaktion var fantastisk. Spillerne begyndte ikke at tvivle, og vi scorede tre flotte mål, siger Clement.

Hos mediet Sporza fortæller Clement desuden, at han var meget vred, da Brøndby kom på 2-2, mens 5-2-målscoreren Leandro Trossard også glæder sig.

- Du kan aldrig være sikker på kvalifikation, men jeg tror, at vi tog et vigtigt skridt. Var det blevet 2-2, så skulle vi jo score i Danmark, og havde denne kamp været i sidste sæson, så tror jeg ikke, at vi kunne have reageret på denne måde med tre mål yderligere, siger Trossard.

Hos Brøndby var der glæde over opbakningen fra egne fans, hvor 703 medrejsende fans udover det knap så lovlige ild-show da også leverede sang og fest gennem 90 minutter.

703 mand er på plads i Belgien her til aften. #Brøndby #eldk pic.twitter.com/DSJsaHqDix — SLO Brøndby IF (@SLO_BrondbyIF) 23. august 2018

- Vores fans var helt fantastiske, og jeg har haft en del oplevelser med dem. Men den her toppede måske det hele. Jeg kan næsten ikke sætte ord på, hvor stor en oplevelse det var, at de stadig stod og klappede af os efter kampen og bakkede os op. Det føles i perioder næsten som at være på hjemmebane, lød det fra midtbanespilleren Lasse Vigen til DR.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra UEFA til Brøndby-fansenes fyrværkeri, men foreløbig er de ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Billeder fra Brøndby-fansenes besøg i Belgien:

Romerlys i Brøndby-afsnittet. Foto: Olivier Matthys / Ritzau Scanpix

Flere romerlys. Foto: Olivier Matthys / Ritzau Scanpix

Brøndby fik også lovlig visuel opbakning. Foto: AP Olivier Matthys

Og den vokale opbakning var som altid fantastisk fra Brøndby-fansene. Foto: AP

Brøndby-spillerne ankommer til Luminus Arena pic.twitter.com/fEaBPffikq — Casper Høygård (@CasperHoygard) 23. august 2018

