Brøndbys forløsning

Efter seks kampe uden en sejr kom sæsonens første nok på det mindst forudsete tidspunkt for de danske mestre fra Brøndby.

De besejrede Superligaens tophold på en dag, hvor de både skulle bruge lidt held, men i sandhed også fik vist mesterskabskvaliteter efter pausen.

For den anden halvleg Brøndby leverede var flot og overbevisende. Specielt med tanke på, at FC Midtjylland før pausen med lethed kunne have scoret tre gange, hvis det ikke var for en klassepræstation af Mads Hermansen.

- Vi var rundt på gulvet det første kvarter. Vi blev revet rundt og var rundtosset på midten. Taktisk var vi ikke godt nok indstillet det første kvarter, og det er mit ansvar, erkendte Niels Frederiksen efter sæsonens første sejr som på mange måder var en forløsning.

Til gengæld var han også stærkt tilfreds med, hvad han så fra spillerne efter pausen.

For der var høj moral og en meget stærk præstation over det meste af linjen.

- Den sejr betyder utrolig meget for os. Der var fest og glade dage i omklædningsrummet. Jeg er meget tilfreds med det, jeg så efter pausen, fastslog Niels Frederiksen, der skiftede fra 3-5-2 til 4-4-2 efter 20 minutter, hvor Anton Skipper blev ofret på det taktiske alter.

- Jeg synes, vi fortjente at vinde, når jeg ser på anden halvleg. Ser jeg isoleret på den, er vi tættere på 3-0.

- Vi møder trods alt et FCM-hold som lå nummer ét. De spiller godt og det er absolut et tophold. Og det er i det lys, jeg synes vi skal se vores præstation, pointerede Niels Frederiksen.

Mads Hermansen leverede en storslået indsats. Her redder han en fri Pione Sisto. Foto: Lars Poulsen.

Kæmpe oprejsning

For Mads Hermansen var sejren og historiens første clean sheet i Superligaen lidt specielt.

For mens den unge, talentfulde keeper havde en meget uheldig rolle i onsdags, da Brøndby glippede Champions League kvalifikationen, så leverede han et mesterværk mod FC Midtjylland.

Tre store redninger for keeperen, der på dagen gjorde en stor forskel og således havde stor indvirkning på, at Brøndby fik sæsonens første sejr.

- Som hold skal vi være glade for, at vi med en taktisk ændring kan ændre kampen.

- Vi har spillet nogle fine kampe og burde have haft nogle flere sejre, sagde Mads Hermansen, der var glad for sin præstation.

- Jeg var glad for, at jeg kunne hjælpe holdet til en sejr mod FC Midtjylland. Det er jo trods alt derfor jeg er med, smilede han.