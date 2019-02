Brøndbys forvandling: Nu kan de banke på træner-døren

Alexander Zorniger skabte resultater i Brøndby. Men han sled også sine omgivelser op over de to et halvt år, han nåede at være i Brøndby.

Zorniger blev sparket ud, da troen på ham forsvandt. Spillerne løb ikke længere de ekstra meter for tyskeren.

Derfor har Martin Retovs vigtigste opgave været at skabe glæde, tillid og tryghed for spillerne, når den skæve forårsstart skulle på rette kurs.

Jens Martin Gammelby, der har bandage om hovedet, oplever en anderledes ledelsesstil. Nu står døren åben hos træneren, hvis man har problemer på eller uden for banen. Foto: Lars Poulsen.

Døren er åben

På mange måder forklarer Jens Martin Gammelby meget tydeligt de forandringer, der er sket gennem den seneste uge på Vestegnen.

Fra en diktatorisk lederstil, der skabte frygt blandt enkelte spillere til en leder, der smiler og har sin dør åben for alle.

- Det er en lidt anden kommunikation nu. Nu kan du banke på døren hos Retov, hvis du har problemer på eller uden for banen.

- Det er en anden mentalitet, og der er lidt mere positiv tilgang til tingene, forklarer Jens Martin Gammelby.

Han lignede i forårets to første kampe en mand, der frygtede at begå fejl. Mod Randers var han mere frigjort og afslappet, selv om han også fejlede.

- Retov smiler og griner til træning. På den måde er der en forskel på tingene nu, påpeger højrebacken, der erkender, at smuk og elegant var sejren langtfra mod Randers.

- Vi vandt med hjertet. Vi fightede os til en sejr, forklarer han.

Spillerne har efter fyringen af Zorniger holdt spillermøde, hvor de blev enige om, at det nu er afgørende at stå sammen, og finde spilleglæden både til træning og i kampene.

- Retov har været god til at dæmpe presset på os. Det har været med til at gøre os lidt mere frigjorte på banen, mener han.

Martin Retov var lidt ligeglad med spillet i sin første kamp som cheftræner for Brøndby. Han var lykkelig for sejren og erkendte, at meget skal forbedres i de kommende kampe. Foto: Lars Poulsen.

Ligeglad med spillet

Martin Retov var nærmest ligeglad med spillet mod Randers, hvor han havde lavet enkelte taktiske justeringer. Til gengæld var han lykkelig for at starte i jobbet som cheftræner med en tiltrængt sejr.

- Meget skal forbedres. Det vigtigste var de tre point. Helt ærligt er jeg ligeglad med spillet i den her kamp.

- Det handler om, at vise spillerne tillid og tryghed. Og samtidig skal de have lov til at lave fejl, uden jeg farer op i det røde felt, forklarer Brøndby-træneren med slet skjult hentydning til forgængeren.

Retov uddyber:

- Mange ting skal forbedres hos os. Vi skal være bedre med bolden. Vi skal træffe bedre beslutninger både i det etablerede spil, men også når vi har omstillinger.

- Vi blev nervøse og forkrampede til sidst, men det er måske ikke overraskende, efter den start på foråret vi har haft, siger Martin Retov, der drømmer om at blive den permanente Brøndby-træner.

- Vi har vundet én kamp. Jeg vil gøre mit bedste i de kommende måneder. Siden er det op til klubben at beslutte sig, hvem der skal være cheftræner fra næste sæson, fastslår Martin Retov.

