Brøndbys guldfugl slipper for operation

Der ser ud til, at Brøndbys stortalent Jesper Lindstrøm ikke alligevel behøves at blive opereret

Det skabte bekymrede miner blandt Brøndbys fans, da det midt under guldkampen blev meldt ud, at klubbens helt store guldfugl Jesper Lindstrøm var skadet, og at han muligvis skulle opereres.

Meldingen var dog, at Jesper Lindstrøm kunne venter til sommerpausen med at blive opereret.

Mesterskabet endte dog som bekendt alligevel på Vestegnen, og nu ser det ud til, at der er mere godt nyt til Brøndby-fansene.

Det ser nemlig ikke ud til, at Jesper Lindstrøm skal på operationsbordet alligevel, efter at han pådrog sig en revne i menisken.

Det fortæller fodbolddirektør i Brøndby IF, Carsten V. Jensen, da Ekstra Bladet spurgte ind til Lindstrøms skadesituation i forbindelse med Brøndbys træning onsdag.

- Der er ingen symptomer, så han skal ikke opereres. Han har bare lidt mere ferie end de andre, lyder det fra Carsten V. Jensen om Lindstrøm, som efter Superligaens afslutning spillede EM-kvartfinale med u21-landsholdet.

Jesper Lindstrøm var en stor del af Brøndbys guldhold, hvor den nye Vestegns-darling bidrog med ti assists, hvoraf de fleste i Superligaen, og derudover scorede stortalentet også ti mål.

Han blev desuden kåret til efterårets profil i Superligaen i 2020.

