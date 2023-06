Brøndbys historiske aftale

Brøndby har fået historiens største sponsoraftale, når det handler om kamptrøjen.

For med det nye hovedsponsorat fra Danske Spil og ærme-sponsoratet fra Boozt.com, er Nordisk Transport Group det tredje ben på Brøndbys kamptrøje.

Som Ekstra Bladet forstår det, er der tale om en samlet sponsorpakke for de tre virksomheder på et beløb i niveauet 17-19 mio. kr. – alt efter præstationer og udløste bonusser.

Så meget har Brøndby aldrig tidligere fået for trøjen.

Boozlet var på brystet af Brøndbys trøjer for sidste gang, da Brøndby fik 3-3 mod AGF søndag. I næste sæson vil der ikke være brystsponsor på Brøndbys trøjer. Foto: Ernst van Norde.

Danske Spil betaler et beløb i omegnen af 9-12 mio. kr. om året de kommende tre år for at kalde sig Brøndbys hovedsponsor, men uden at være synlig på superliga-spillernes trøjer.

Det er et fravalg, der er sket fra Danske Spils side. Det sker som en markering af, at pengespil skal foregå med omtanke.

Annonce:

Danske Spil kommer dog i udvalgte situationer til at bruge Brøndbys kamptrøje. Det kan være for at hylde fællesskabet eller til budskaber om ansvarligt spil.

Med Nordisk Transport Group på ryggen og Boozt.com på ærmet lander Brøndby således det største samlede sponsorat for kamptrøjen nogensinde.

Brøndby får i fremtiden mellem 17-19 mio. kr. om året for spillertrøjen, der er solgt til tre firmaer. Foto: Ernst van Norde

Boozlet har siden januar 2021 været hovedsponsor, men til den nye sæson skifter de fra brystet til ærmet på Brøndbys spilletrøje.

Når det gælder hovedsponsorater, satte Brøndby en ny dagsorden, da man fik Codan som hovedsponsor. Det var i klubbens storhedstid, hvor forsikringskoncernen i perioden 1992-2008 stod alene på trøjen.

Dengang var det sportens ubetingede største enkeltstående sponsorat.

Codan sluttede med at betale 13,5 mio. kr. om året for at have eksklusiv-rettighederne til Brøndbys trøje.

Et gigantisk beløb i 2008-kroner.