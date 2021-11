Brøndby ... 30. nov. 2021 kl. 13:17

Brøndbys hovedpine: Fire muligheder

Superliga-topscorer Mikael Uhre har kun godt et år tilbage af sin kontrakt med Brøndby. Hvad ender det med for den nyudklækkede landsholdsspiller? Bliv klogere på scenarierne her