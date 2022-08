Brøndbys-nedtur: Ansvaret er kun dit, CV

Der gik ikke mange minutter fra Brøndbys europæiske exit til en markant nedjustering fra klubben.

Fra niveauet plus 15 til minus 15 er det nu sikkert, at året ender i minus med en melding om et underskud i niveauet 10-30 mio. kr. for 2022.

Man kan spørge sig selv, hvorfor Brøndby ikke har forstærket sin trup forud for de europæiske kampe. Hvorfor Brøndby ikke tidligt har haft sin trup på plads.

Carsten V. Jensen har været tøvende på transfermarkedet. Det kostede en nedjustering efter Brøndby kiksede Conference League-kvalifikationen. Foto: Linda Johansen.

Havde Carsten V. Jensen virkelig troet, at Brøndby kunne spille sig gennem til et europæiske gruppespil med så smal en trup. Med så mange uprøvede kræfter. Med så få markante lederskikkelser.

Brøndby har ikke FCK’s budget, men en læresætning må være, at kvalitetsspillere koster. Og det viser sig i sandhed også at koste at lade være med at hente kvalitetsspillere.

Til CV's forsvar kan man sige, at Brøndby ikke står først i fødekæden, når der skal hentes spillere. Men det er altså anden sæson i træk, han i den grad tøver.

Jan Bech Andersen har sagt, pengene er til rådighed. I foråret fortalte formanden, han ikke var tilfreds med de investeringer på 42 mio. kr. Brøndby lavede i sidste sæson. Man havde fået alt for lidt ud af det store pengeforbrug.

I dag kan ingen sige ham imod.

Carsten V. Jensen har lavet flere gode handler, men det seneste år har han ikke haft en stor fuldtræffer. Nu skriger Brøndby på forstærkninger. Foto: Linda Johansen.

Og pilen peger kun ét sted hen: På fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Det er hans ansvar, at Brøndby er i den forfatning, vi ser nu.

Sidste år startede Brøndby med tre uafgjorte og ét nederlag. Nu er de begyndt med samme pointhøst efter én sejr og tre nederlag.

Lige nu ligner Brøndby et mandskab, der skal slide for at ramme top-6.

Se lige på Brøndby Stadion. Det er bygget til at spille med i toppen. Klubben har ligaens tredjestørste budget.

Carsten V. Jensen har i den grad underpræsteret på transfermarkedet. Og det hjælper ikke at sende aben videre mod cheftræneren.

Hvis Niels Frederiksen bliver fyret ligner det panik fra ledelsen. Man kan ikke forlange mere af ham med det materiale, han har til rådighed. Foto: Lars Poulsen.

For Niels Frederiksen har ingen indflydelse på klubbens indkøbspolitik. Han er en loyal klubsoldat, der retter ind til højre og træner de spillere, han har til rådighed.

Han bør under ingen omstændigheder være i fare for en fyreseddel. Sker det ligner det et rent panikgreb fra ledelsens side. Hvad skal manden gøre med det nuværende materiale, han har til rådighed?

Carsten V. Jensen har været fodbolddirektør i tre år. Nu er han under pres efter en nedskrivning og exit fra Europa. Foto: Linda Johansen.

Til gengæld skal Carsten V. Jensen måske snart steppe op på transfermarkedet, hvis Brøndby ikke skal kæmpe for top-6 livet.

Det vil være en skandale i sig selv, hvis klubben med ligaens tredjestørste budget underpræsterer i sådan en grad, at man lander uden for det fine selskab.

Søndag er en slags eksamen. For et nyt nederlag – det fjerde i træk – vil for alvor få alarmklokkerne til at ringe omkring Carsten V. Jensen.

