Brøndbys nedtur: CV har ansvaret

Syv kampe, syv nederlag og 2-15 i målscorer.

De fleste cheftrænere ville være fyrtingstruet med så kritisk en statistik.

Men Niels Frederiksen bør ikke frygte for sit job. I hvert fald ikke på den korte bane, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

Han mener i langt højere grad, at hovedansvaret for de danske mestres kollaps og store forårs-nedtur ligger hos fodbolddirektør Carsten V. Jensen.

Der var store smil på læberne 24. maj sidste år, da Brøndby vandt DM-titlen for første gang i 16 år. Nu er smilet stivnet og Brøndby i stor sportslig krise. Syv nederlag i træk. Ekstra Bladets fodboldekspert Stig Tøfting peger på Carsten V. Jensen som den ansvarlige for nedturen. Foto: Lars Poulsen.

Det er ham, der har købt de forkerte spillere.

- Vi må konstatere, at CV var alt for længe om at handle i sommervinduet. Han nølede alt for længe, og det gav Niels Frederiksen dårlige arbejdsbetingelser.

- Mathias Greve og Kevin Tshiembe kom for sent ind i transfervinduet, og de har endnu ikke slået til. Dem har jeg dog stadig tiltro til.

- Carl Björk ligner hverken på kort sigt eller i et længere perspektiv en kvalificeret afløser for Mikael Uhre.

- Det ligner også en klar fejldisposition at forlænge kontrakten med Marko Divkovic til 2026. Den forlængelse skete på et tidspunkt, hvor angriberen endnu ikke havde scoret ét mål i Superligaen, siger Stig Tøfting og slår fast:

- Jeg ved godt, at du ikke kan ramme plet med alle dine indkøb, men vi er altså der nu, hvor CV skal levere varen i sommerens transfervindue.

- Jeg forventer en større udskiftning hos Brøndby til sommer. Og jeg ser for mig, at CV henter spillere fra en højere hylde. Når det er sagt, så er der ikke råd til, at han i endnu et transfervindue ikke finder de rigtige spillere til Brøndby, pointerer Stig Tøfting.

Niels Frederiksen har ikke hovedansvaret for Brøndbys nedtur, mener Stig Tøfting. Han mener pilen peger direkte på Carsten V. Jensen. Foto: Lars Poulsen.

Forudsætningerne for øgede investeringer har fodbolddirektøren selv været med til at skabe ved at gøre Brøndby til en sund forretning.

- Efter mange år med røde tal, har CV været med til at skabe en stabil forretning. Det er imponerende arbejde. Med seneste overskud på 83,4 mio. kr., kan vi også forvente flere investeringer.

De mange fejlskud på indkøbssiden gør, at pilen kun peger på fodbolddirektøren, og derfor er Stig Tøfting tæt på helt at frede Niels Frederiksen.

- Niels Frederiksen har gennem hele sin Brøndbytid navigeret i ukendt farvand. Han har groft sagt asfalteret, mens Brøndby har spillet kampe med mange udskiftninger undervejs.

- Han har leveret enestående med mesterskabet og bevist, han evner at udvikle de unge spillere fra egen avl, hvor to af dem (Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup) er solgt videre for store beløb.

- Og så kan jeg i øvrigt slet ikke se, hvem Brøndby skulle hente ind i stedte for Niels Frederiksen. For mig giver det slet ikke mening at tale om en fyring af Brøndby-træneren, vurderer Stig Tøfting.

Ugens optur: Randers!

- Når man kan vinde med en mand i undertal i én time, viser det stærk moral. De er gået fra sjettepladsen til pludselig at være med i kampen om bronzen.

Ugens nedtur: Brøndby.

- Syv nederlag i træk er negativ klubrekord. De er dalet fra tredje- til sjettepladsen og nu er pladsen i Europa også i farezonen.