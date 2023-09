Brøndbys nye fyrtårn: Det bedste i sæsonen

- Vi har sult på at vinde både nummer fem og seks i træk, siger Brøndbys nye forsvarsgeneral, Jacob Rasmussen

Han er allerede et kæmpe fyrtårn i Brøndbys bagkæde.

Den nye leder, der tager ansvar og vokser for hver kamp, han spiller.

Jacob Rasmussen har fået en blændende start på sæsonen efter klubskifte fra Feyenoord, der havde lejet ham i Fiorentina.

Og så han sit første mål allerede i den femte kamp for sin nye klub.

Jacob Rasmussen scorede for første gang for Brøndby. Foto: Jens Dresling

Jacob Rasmussen steg til vejrs og bragte Brøndby på 1-0. Det var startskuddet til en opvisning før pausen, hvor Brøndby scorede yderligere to gange.

- Den første halvleg vi spillede mod Randers, var den bedste, vi har spillet i sæsonen, mener Jacob Rasmussen, der erkender, at der stadig er lidt at arbejde med. For anden halvleg blev ikke lige så overbevisende.

- Vi spiller for langsomt, er for sløsede og laver alt for mange fejl i anden halvleg, erkender han.

Han mener, at kontinuitet og en klar måde at spille på har været nøglen til, at Brøndby nu har vundet fire kampe i træk og puster FCK og FCN i nakken i toppen af tabellen.

Jacob Rasmussen har vist store lederegenskaber i Brøndby efter blot få kampe. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

- Vores målsætning er, at vi skal være med i toppen. De fire sejre vi har fået i træk, giver os mere sult på at vinde nummer fem, seks og syv.

- Nu har vi to uger til at lade batterierne op og forberede os til kampen mod AGF. Det er mod dem og FCK, hvor vi kan gøre en forskel pointmæssigt ved at vinde de kampe mod de andre tophold, forklarer Jacob Rasmussen.