Brøndbys nye stjerne: - Dejlig sammenligning

Brøndby spillede med to 18-årige i sejren over OB. Den ene af dem var debutanten Anis Ben Slimane

ODENSE (Ekstra Bladet): Brøndby har solgt 25 af deres 37 mål efter salg af Kamil Wilczek og Dominik Kaiser, men søndag ude mod OB trådte Anthony Jung og Lasse Vigen ind på scenen og scorede begge deres første sæsonmål.

Mens Samuel Mraz i angrebet mest gjorde sig bemærket med en masse løb – også offside, så trådte den blot 18-årige Anis Ben Slimane direkte ind i startopstillingen og fik sine første Superliga-minutter.

Efter kampen var der ros fra træner Niels Frederiksen.

- Han leverer varen fint, synes vi. Han løber mange meter og fylder fint på banen. Det var en rigtig fin debut. Han falder ikke i niveau, som kampen skrider frem. Der er mange, der falder i niveau, fordi de bliver trætte, men han holder niveau, og det lægger jeg specielt mærke til.

I efteråret blev det ikke til et eneste minut, og nu starter han inde og får 90 minutter i forårspremieren.

- Selvfølgelig er han blevet bedre. Vi tog ham jo først i januar måned efter fine præstationer på vores U19-hold, og vi har holdt øje med ham. Han har gjort det godt, og det blev så nu.

- Hvis man gør det godt, og hvis jeg vurderer, at han er den bedste, så starter man uanset alder, og han har vist sig godt frem i vores testkampe, og for mig var der slet ikke tvivl om det, siger Frederiksen.

Slimane selv tager debuten med ro.

- Jeg var spændt, men ikke nervøs, for holdkammeraterne hjalp mig. Jeg synes, jeg fik vist nogle gode sider af mig selv. Det var en god debut. Jeg skulle lige bruge 15-20 minutter på lige at komme i gang. Det var noget helt andet, end jeg har været vant til, siger Slimane, der først lørdag fik at vide, at han skulle starte inde.

Flere unge på vej

For et halvt år siden, han havde ikke drømt om, at det ville gå så hurtigt.

- Dengang ville jeg have været meget overrasket, men den plan der blev lagt i Brøndby den er gået trin for trin, og nu skal jeg bare fortsætte.

Han er glad for sammenligningen med Philip Billing.

- Det er en dejlig sammenligning, for han er jo en god spiller i Premier League. Mine styrke er nok, at jeg har styrken på trods af min alder, og så har jeg et godt overblik, siger Slimane.

- Der er flere unge på vej, og det handler bare om, at de fortsætter med det de gør, og så kommer de også til på et tidspunkt.

Også OB-træner, Jakob Michelsen, mærkede et forandret Brøndby-hold.

- Man skal passe på med at konkludere på en kamp i halv meter mudder, men Brøndby har fået et mere løbestærkt hold og spiller på en ny måde numerisk, og så har de dygtige omstillingsspillere, når de kommer foran som i dag.

Niels Frederiksen var glad for at sende et hold med seks danskere på banen, ligesom der udover de to teenagere på midtbanen også kom indskiftninger af yderligere tre danskere - heraf to fra Masterclass.

- Det var et yngre Brøndby-hold, end vi har set længe, og det var et mere dansk hold. Så på den måde var det et anderledes Brøndby-hold. Der er blevet gjort mere plads til de unge, og det skal de nu tage og vise, at de er dygtige nok til, siger Frederiksen.

Brøndby står nu på 35 point med fem runder igen, og 36 point er det højeste antal point, et hold har misset slutspillet med i de tre sæsoner, der har været spillet med slutspil. OB på 28 point får imidlertid svært ved at nå top-seks.

