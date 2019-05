Brøndbys perfekte generalprøve

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby fik den perfekte optakt til fredagens pokalfinalen mod FC Midtjylland.

2-0 sejren over FC Nordsjælland var fortjent for Martin Retovs tropper, der i lange perioder af opgøret var spilstyrende og dominerende.

Med sejren er Brøndby stadig med i billedet om bronzemedaljerne, selv om der nærmest skal ske mirakler i de to sidste kampe, hvis målsætningen skal opfyldes. Brøndby skal besejre både FC Midtjylland og OB, samtidig med, at fynboerne kun må få ét point mod FCN på søndag.

Læg dertil, at Esbjerg i sæsonens sidste to kampe højst må få to point mod FC København og FC Midtjylland.

Og nu forholder det sig sådan, at Brøndby under Martin Retovs vikarrolle som cheftræner endnu ikke har formået at vinde to kampe i træk her i foråret.

Det ligner i langt højere grad, at pokalfinalen bliver plastret på Brøndby-såret, hvor billetten til Europa skal sikres.

Det blev en kontrolleret sejr til Brøndby mod FC Nordsjælland, der ligner et hold, hvor ferien allerede er begyndt. Defensiven sejler og offensiven er uden den sødvanlige gennembrudsstyrke, som vi har set tidligere i sæsonen.

To mål efter indlæg

Martin Retov havde på mange måder tankerne på fredagens pokalfinale, da han udtog sin startformation til kampen mod FC Nordsjælland. Hany Mukhtar og Kevin Mensah blev sparet, så de har friske ben til fredagens møde med FC Midtjylland i Parken. I stedet var der spilletid til Anthony Jung og Mikael Uhre.

Meget pudsigt blev det et samarbejde mellem Jung og Uhre, der førte til Brøndbys første scoring.

Anthony Jung, der havde leveret en usikker og famlende start på opgøret, var fri i venstre side. Tyskeren serverede en flad aflevering til Mikael Uhre, der havde nemt ved at score.

Scoringen faldt omkring den halve time og kort efter gentog kunststykket sig med forarbejdet fra højre side.

Jens Martin Gammelby trak fri i højre side og spillede bolden tilbage på kanten af feltet, hvorfra Dominik Kaiser udplacerede Nicolai Larsen i FCN-målet.

Foto: Lars Poulsen

Elegant redning

Det var ikke fordi gæsterne fra Farum ikke havde chancer. I perioder kombinerede de ganske fornuftigt over kanterne.

Specielt Karlo Bartolec og Andreas Skov Olsen var gennembrudsfarlige på højrekanten, hvor Anthony Jung specielt i kampens indledende fase var udfordret.

Jonathan Amon måtte se et hovedstødsforsøg afværget kort før mållinjen af Hjörtur Hermannsson. Tættest på scoring var FCN-topscorer Andreas Skov Olsen med et velplaceret hovedstødsforsøg.

Men her diskede Marvin Schwäbe op med en af sæsonens bedste redninger, da han i fuld længe fik afværget forsøget tæt oppe under overliggeren.

Flemming Pedersens tropper har efter otte forsøg endnu ikke prøvet at vinde i mesterskabsslutspillet. Fire uafgjorte og fire nederlag. Og statistikken mod sæsonens top-6 er ikke sjov læsning i Farum. Her har holdet i 18 forsøg slet ikke prøvet at vinde. Ni er spillet uafgjort og ni er tabt.

Der er noget at tænke over for den nye cheftræner, Flemming Pedersen, frem mod den kommende sæson.

Bitter fejl kostede ønskespilleren

Sådan har Klopp forvandlet Liverpool

Se også: På rov hos konkurrenten: Opsigtsvækkende karriereskift

Kæmpe FCK-nyhed: Ståle fortsætter