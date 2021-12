Brøndbys særlige markering: Helt speciel aften

I Brøndby har Lars Høgh en høj stjerne.

Her har han som målmandstræner haft en vigtig rolle, hvor han har udviklet målmændene. Det nyder Brøndbys nuværende førstemålmand nu godt af.

Høgh gik onsdag aften bort efter længere tids kræftsygdom.

Både inden og under Brøndbys europæiske kamp torsdag kommer de danske mestre til at mindes ham.

'Til aftenens kamp mod Sparta Prag vil der være 30 sekunders stilhed før kickoff, hvor der samtidig vil være et billede af Lars på storskærmen på stadion.'

'Derudover vil vores spillere bære sørgebind under kampen for at ære Lars for det fantastiske menneske, han var på og uden for banen,' skriver Brøndbys pressechef, Christian Schultz, i en sms til Ekstra Bladet.

Hvis Brøndby vinder over Sparta Brag i Europa League-kampen, skal Niels Frederiksens mandskab spille Conference League efter vinterpausen. Hvis det ikke bliver til tre point, er klubben ude af Europa for denne gang.

Hermansen, der har været under Høghens vinger, har været en af Brøndbys bedste i denne sæson. Foto: Lars Poulsen

To fynboer

Brøndsbys førstemålmand, Mads Hermansen, har brugt Høgh meget i sin karriere.

- Han betyder sindssygt meget og er en god sparringspartner, som jeg føler og mærker - både før, under og efter kampen, har den ene fynbo tidligere sagt til TV 2 Sport om den anden.

21-årige Hermansen har også besøgt Høgh 28. november, inden Brøndby slog Randers 1-0. Se klippet her:

Ekstra Bladet dækker Brøndbys Europa League-kamp live kl. 18.45.

Hvor mange millioner kroner har Brøndby scoret på at spille i Europa? Bliv klogere her (+)