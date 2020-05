Brøndbys støttetrøje indbringer millioner

Nærved alle fodboldklubber i verden mangler penge i øjeblikket, så hvis de skal tjene nogle, må de tænke kreativt.

Herhjemme har flere af dem lanceret specialtrøjer, herunder Brøndby IF, og det har givet pote.

Klubben har nu solgt over 8.000 styk, skriver fanmediet 3point.dk.

Det har taget otte-ni dage, og dermed holder salget næsten den kadence, som det havde i de første dage, og som fik klubben til at stemple trøjen som den hurtigst sælgende i historien.

- Vi har nu rundet 5.000 solgte på fem dage eller sagt på en anden måde; siden lanceringen i fredags har vi langet en trøje over den virtuelle disk oftere end hvert andet minut døgnet rundt, sagde marketingchef Thomas Skov forleden til brondby.com.

- Vi vidste, at trøjen ville blive populær blandt fansene, for det er dem selv, der har efterspurgt produktionen af den, men at det skulle komme til at gå så stærkt, er ganske enkelt imponerende.

- Det siger alt om Brøndby-fansene, og hvor meget de vil gøre, for at vise og give deres opbakning til klubben i en svær tid. Det er vi dybt taknemmelige for.

Trøjerne koster 399 kroner for voksne og 349 for børn. Regner vi med, at samtlige solgte eksemplarer er voksentrøjer, har salget indbragt i alt 3,2 millioner kroner. Regner vi med lutter børnetrøjer, har det indbragt 2,8 millioner.

Selv om trøjerne altså stadig går som varmt brød, kan de kun købes frem til 15. maj. Derefter producerer klubben det antal, som fansene har bestilt.