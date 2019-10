Brøndbys taktiske mesterstykke

Tre forskellige formationer de tre seneste kampe. Der er dem, der vil påstå, at Niels Frederiksen har famlet en smule, før han kom frem til sin 3-5-2 opstilling mod FC København.

Men til gengæld lignede det også et taktisk mesterstykke fra Brøndby-træneren.

For ikke nok med, at Frederiksen historisk fik sin første superliga-sejr over Ståle Solbakken, så fik han også lukket ned for FCKs fremadstormende backs, der ikke kom til at slå mange indlæg. Og nok så vigtigt: Så fungerede tre mandsforsvaret upåklageligt.

Det blev en sejr, der ikke kun lettede presset på cheftræneren, men også viste, at Brøndby har et topniveau helt på linje med FCK og FC Midtjylland på de gode gange.

Alle løftede i flok

På mange måder var det et Brøndby-mandskab, der ikke var til at kende fra sorte september, hvor næsten alt gik galt.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen har påstået, at Brøndby skal kunne konkurrere mod FCK i enkeltstående kampe. Og det beviste spillerne i sandhed på Brøndby Stadion.

Brøndby var en kollektiv enhed, der løftede i fællesskab. Defensiven blev ikke kun stabiliseret med tre stoppere. Det havde også stor betydning, at Brøndby spillede med to på den defensive midtbane – Josip Radosevic og Dominik Kaiser. De var med til at sørge for, at FCK var tamme og stort set ikke blev farlige.

Nu kan man påstå, at Niels Frederiksen var længe om at gå væk fra sin 4-3-3 opstilling, fordi Brøndby reelt kun har to friske kantspillere i truppen. Men han nåede trods alt til en anden taktisk formation i tide.

Niels Frederiksen var godt tilfreds med sine stoppere. Her Andreas Maxsø, der leverede en stor kamp for Brøndby. Foto: Lars Poulsen

Tilfreds med sine stoppere

Nu har Brøndby-træneren fået set, at 3-5-2 måske ikke er den værste formation for fremtiden, når der nu også er fire store, fysisk stærke stoppere i truppen.

- Fodbold på det her niveau handler om at vinde. Og det trængte vi til for at hænge på i toppen og hale ind på FCK, forklarer Niels Frederiksen og uddyber:

- Vi gav mange chancer væk mod både Esbjerg og SønderjyskE. Det skete slet ikke mod FCK. Jeg er rigtig godt tilfreds med mine tre stoppere. De er stærke og samtidig var det godt at se, at både Anthony Jung og Kevin Mensah var meget fremadrettede i deres spil.

- Sejren her er vigtig for os, fordi vi ikke har været tilfreds med hverken præstationerne eller resultaterne i de seneste kampe, pointerer han.

Selv om Brøndby fik den blot anden sejr i de seneste seks kampe, så var det ikke alt, hvad Niels Frederiksen så, han var tilfreds med.

Simon Hedlund og Kamil Wilczek sikrede sejren for Brøndby mod FCK. Foto: Lars Poulsen.

- Der er flere ting vi skal arbejde med, når vi har bolden. Vi skal være bedre med bolden, mener han.

3-5-2 var en stor succes mod FCK, men der er ikke garanti for, at Brøndby også i fremtiden spiller den formation.

- For mig er systemet ikke det vigtigste. Det handler om fleksibiliteten og måden vi spiller på. Nu har jeg i hvert fald fået set, at vi kan spillere forskellige systemer. Og det synes jeg er positivt, fastslår han.

For anfører og topscorer Kamil Wilczek har skiftet til to angribere haft en effekt. For på det seneste er han ikke kommet frem til særlig meget. Han er heller ikke blevet serviceret af medspillerne. Men det har hjulpet på hans spil med en fast makker – Simon Hedlund. Mod FCK spillede Brøndby med to angribere, der supplerede hinanden fortræffeligt.

