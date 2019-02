Brøndbys talentchef: Debat kørte af sporet

Foto: Jens Dresling

Alexander Zorniger er fortid i Brøndby IF efter to-et-halvt år på den københavnske vestegn. Tyskeren blev fyret mandag formiddag efter en periode med svigtende resultater, og Brøndby har tirsdag meldt ud, at Martin Retov bliver ny cheftræner resten af indeværende sæson i et tæt samarbejde med Matthias Jaissle.

Alexander Zorniger nåede at blive en markant skikkelse i dansk fodbold, og han var på mange måder en type, der delte vandene. Da tyskeren mandag havde sidste arbejsdag i Brøndby, fik alle kollegaer i Brøndby IF et smil og et håndtryk på vej ud af døren.

Kim Vilfort, der er Masterclass-ansvarlig i Brøndby IF, løfter på hatten for det arbejde, Alexander Zorniger præsterede på den københavnske vestegn.

- Alexander var i høj grad med til at føre Brøndby IF helt tilbage til toppen af dansk fodbold, og han genindførte det aggressive pres, der også var kendetegnende for Brøndby i 80'erne under Ebbe Skovdahl. Alt det er en del af strategi 6.4, og det må man naturligvis anerkende ham for. Og selv om der ikke er noget, der hedder uheld i fodbold, så var det på mange måder uheldigt, at han ikke førte Brøndby til det danske mesterskab i sidste sæson, siger Kim Vilfort til tipsbladet.dk.

Debatten blev drejet

Det er ikke længe siden, at Kim Vilfort og Alexander Zorniger var i medierne og fremstod som kollegaer, der ikke helt var på samme side i forhold til talenterne i Brøndby IF.

Alexander Zorniger udtalte i starten af december, at 'Masterclass lige nu ikke har kvaliteten til, at vi kan tage to-tre spillere hvert år'. Den udtalelse blev talentansvarlig Kim Vilfort forholdt, og han svarede blandt andet, at Zorniger 'er presset lige nu'.

Nu er der gået to måneder, og Zorniger er altså fortid i Brøndby IF. Kim Vilfort mener, at debatten tilbage i december blev tolket forkert. Hele diskussionen udsprang af, at Brøndby stillede op med 11 udenlandske spillere i startopstillingen mod Hobro 2. december.

- Jeg synes, den debat blev drejet. Jeg opfattede mere hans udtalelser som en generel betragtning om danske spilleres mentalitet snarere end en kritik af Brøndby Masterclass, siger Vilfort.

Alexander Zorniger mødte ofte kritik for sin manglende brug af unge spillere. Foto: René Schütze

Han fastslår imidlertid, at talentdebatten under alle omstændigheder er vigtig i Brøndby IF og dansk fodbold.

- Det er en diskussion, der jævnligt dukker op og nok altid vil gøre det - især når det ikke kører med resultaterne. Lige nu er Erik Sviatchenko den eneste egenudviklede spiller i FCM, der spiller fast (ifølge FIFA's regler tæller Paul Onuachu og Rilwan Hassan også som egenudviklede spillere, red.), men det er der ikke fokus på, fordi de vinder.

- Vi vil altid gerne have Masterclass-spillere på førsteholdet i Brøndby, og til sommer rykker fire-fem spillere op i førsteholdstruppen. Det har Zorniger jo været med til. Da vi var hårdt pressede økonomisk for nogle år siden - i tiden omkring 2013 - blev der rykket rigtig mange af vores egne spillere op på førsteholdet, fordi man var nødt til det, og det efterlod et hul i de kommende år, og når man taler talentudvikling, er man nødt til at se det over en 10-12-årig periode, siger Kim Vilfort.

- Håber du, at den kommende træner i Brøndby har et større fokus på Masterclass-talenterne?

- Der vil altid være forskel på, hvad den enkelte træner har fokus på, og der findes da helt sikkert trænere med et større talentfokus end Zorniger, men omvendt var det også ham, der hev 17-årige Morten Frendrup op i førsteholdstruppen.

- Synes du, at Alexander Zorniger syltede Masterclass?

- Det er ikke det rigtige ord at bruge. Der var helt sikkert nogle ting i dagligdagen, der kunne være gjort anderledes, men noget af ansvaret ligger også hos os i Masterclass. Jeg synes, at den debat og de skriverier, der var, kørte af sporet og kom til at handle om andet, end det var hensigten. I min optik handlede det om, at han valgte 11 udenlandske spillere mod Hobro.

- Har du aldrig tolket nogle udtalelser fra Zorniger som kritik af Masterclass?

- Der har jo selvfølgelig været en indirekte kritik, men talentudvikling er bare en langsom proces, som tager mange, mange år, og derfor er tiden ikke til at gøre status lige nu, slutter Kim Vilfort.

Brøndby IF har i denne sæson givet Superliga-minutter til Morten Frendrup, Joel Kabongo og Nikolai Laursen, der er egenudviklede spillere.