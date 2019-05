Brøndbys tavse topscorer er gået kold

Det har været en rigtig god sæson for Kamil Wilczek. Brøndby-topscoreren mangler blot to mål i at tangere den hidtil bedste sæson i karrieren.

Den leverede han tilbage i 2014/15, hvor han scorede 20 træffere for Piast Gliwice i Polen.

18 mål står polakken noteret for i denne sæson. Det er hele tre scoringer bedre end i sidste sæson, hvor han havde en stor sæson.

Men alle 18 træffere er scoret i Superligaens grundspil, hvor Kamil Wilczek medvirkede i 23 af 26 kampe, hvilket gør scoringssnittet endnu mere imponerende.

Stig Tøfting mener, at Brøndbys topscorer, Kamil Wilczek, har overpræsteret en smule. Topscoreren er gået helt kold og har ikke scoret i de seneste syv superligakampe. Foto: Claus Bech Ritzau Scanpix.

Præsteret over evne

Men nu er Kamil Wilczek gået fuldstændig kold i mesterskabsslutspillet. Polakken har slet ikke scoret i de syv kampe her i mesterskabsslutspillet.

Søndag mod FC København havde den 31-årige polak, der har forlænget sin kontrakt med Brøndby til sommeren 2021, blot to afslutninger inden for målrammen.

Forud for det havde han blot haft tre skud indenfor målrammen i de foregående seks kampe.

Kamil Wilczek har således ikke scoret siden 17. marts, da han kom på måltavlen i opgøret mod Horsens, hvor Brøndby sikrede sig pladsen i top-6.

- Måske har Kamil Wilczek præsteret lidt over evne. Han er en spiller, der er afhængig af at blive serviceret, og det gør han ikke længere på samme måde. Nu erobrer Brøndby ikke længere boldene så højt på banen. Og så er der langt til modstandernes mål, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator Stig Tøfting.

Nægter at udtale sig

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Kamil Wilczek. Polakken nægter konsekvent at tale med den danske presse til trods for sin status som anfører i Brøndby.

Det er ganske usædvanligt, at en anfører ikke stiller op for at udtale sig på spillernes vegne. Men det sker i tilfældet Wilczek, der altså får lov til at gemme sig.

Wilczeks triste slutspil Kamil Wilczek har ikke ramt noget som helst her i slutspillet. Her er hans triste statistik for de syv kampe i mesterskabsslutspillet: Fem skud på mål. 14 skud forbi mål. Fire blokerede forsøg.

Se også: Sand: Her SKAL Brøndby forstærkes

Se også: Brøndby-fans med store planer: Indsamler 200.000 kroner