Brøndbys transferudgifter afsløret

Brøndby brugte i 2019 hele 27,1 mio. kr. på at investere i fem nye spillere.

Det fremgår af klubbens årsregnskab, der torsdag blev offentliggjort, hvor det viser sig, at fodboldflagskibet fra Vestegnen kom ud med et minus på 78,7 mio. kr. i 2019.

I hele 2019 har Brøndby kun hentet fem spillere udefra: Simon Hedlund, Tobias Børkeeiet, Luke Singh, Sigurd Rosted og endelig lejeaftalen med Samuel Mraz, der her til sommer kan købes fri for et beløb i omegnen af fem mio. kr.

Simon Hedlund var også en af de store investeringer i Brøndby i 2019. Klubben brugte 27,1 mio. kr. på fem spillere. Foto: Philip Davali.

De fem spillere har altså kostet Brøndby 27,1 mio. kr. Den dyreste investering har været Simon Børkeeiet, der kostede i niveauet ti mio. kr., da han i sommer blev hentet i Stabæk. Aktuelt er han skadet og i værste fald ude resten af 2020.

Simon Hedlund hører med i konkurrencen om den dyreste investering i Brøndby i 2019, da han kom fra Union Berlin.

Carsten V. Jensens første transfer som fodbolddirektør var Sigurd Rosted, der blev hentet i Gent. Brøndby fik lov at betale den norske forsvarsspiller i tre rater og slap angiveligt kun med to mio. kr. i 2019.

Luke Singh, der kom på en lejeaftale, er allerede væk igen.

Derudover har Brøndby investeret yderligere 5,4 mio. kr. i øvrige spillere. Det handler blandt andet om et signon-fee til Andreas Maxsø, der kom transferfrit, lige som det handler om tilgangen af Johan Larsson, der også kom transferfrit i sommer. Han har helt sikkert også fået et kontantbeløb, fordi Brøndby slap for at betale en transfer. Læg dertil enkelte kontraktforlængelser.

Fyringen af Jesper Jørgensen i juli sidste år var dyr for Brøndby. I 2019-regnskabet blev der afsat 1,7 mio. kr. til at betale den nu tidligere direktør ud. Foto: Linda Johansen, Polfoto.

Dyr direktørfyring

Brøndby fyrede sidste sommer Jesper Jørgensen fra sin post som direktør. Og det blev en dyr fyring, fremgår det af regnskabet.

Brøndby kan opsige klubbens medlemmer af direktionen med et varsel på 12 måneder.

I regnskabet for 2019 har Brøndby indregnet et beløb på 1,7 mio. kr. som omkostninger til Jesper Jørgensens løn, efter han blev fyret.

Administrerende direktør Ole Palmå fik i 2019 en samlet årsløn på 2,273 mio. kr. inklusive pension.

Carsten V. Jensen fik som fodbolddirektør en samlet løn i 2019 på 1,110 mio. kr.

