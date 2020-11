Brøndbys værste frygt bekræftet

Den værste frygt i Brøndby-lejren blev mandag bekræftet.

Blas Riveros er ude i op til ét år.

Venstrekanten blev mandag scannet oven på uheldet søndag i 3-1 sejren over OB. Og det resultat var stærkt nedslående for både Blas Riveros og Brøndby-lejren.

Dommer lyder på både en korsbånd- og ledbåndskade i venstre knæ.

Det betyder en pause på op til ét år for den 22-årige venstrebenspiller. Brøndby skriver på klubbens hjemmeside, at paraguayaneren forventes tilbage i kamp i efteråret 2021.

Han skal først opereres om seks-otte uger, når hævelsen af knæet er faldet. Siden starter en lang og opslidende genoptræning.

En ganske ulykkelig situation for Riveros, der kom til Brøndby for blot én måned siden. Han debuterede i pokalkampen mod Ledøje og spillede for første gang i Superligaen mod OB. Her scorede han til 1-0 og efterlod et stærkt indtryk, indtil det gik galt i en duel mod Ryan Laursen.

Blas Riveros ligger grædefærdig i græsset efter et sammenstød med Ryan Laursen. Nu er han ude af spillet i op til ét år. Foto: Lars Poulsen.

Han måtte efterfølgende bæres fra banen på en båre. Foto: Lars Poulsen

Emmanuel Sabbi skubbede til Riveros, der røg ind i Laursen. Deres knæ stødte sammen, og Brøndby-spilleren faldt uheldigt ned, så han måtte bæres fra banen.

Situationen var ekstra uheldig, fordi Peter Bjur stod klar på sidelinjen og faktisk havde taget overtrækningstrøjen af for at blive skiftet ind i stedet for Blas Riveros.

Bjur kom på banen, men samtidig blev Riveros ført ud på en båre.

Glæden over 3-1 sejren søndag mod OB var til at overse for Brøndby-lejren.

Cheftræner Niels Frederiksen var mildest talt grædefærdig over Riveros’ uheld efter søndagens kamp.

Blas Riveros er ude i op til ét år, efter han har fået konstateret en korsbånd- og ledbåndskade i venstre knæ. Han nåede at score i sin Superliga-debut inden uheldet. Foto: Lars Poulsen.

For både Niels Frederiksen og Brøndby-truppen bliver der nu et stort arbejde med at holde modet oppe for den 22-årige venstrekantspiller.

Anfører Andreas Maxsø har således udtalt, at spillertruppen har en stor opgave med at sørge for, at Blas Riveros ikke havner nede i et stort, sort hul.

Blas Riveros, der har været fire år i Basel, taler hverken engelsk eller tysk. Og dansk har han naturligvis ikke lært endnu efter blot én måned i landet.

