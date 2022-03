Brøndbys vanvittige stime brudt

AGF blev stopklodsen for Brøndby i jagten på den tiende sejr i træk. Og det var måske meget rammende, at det blev de ustabile århusianere, der forhindrede Brøndby i at blive det første hold i næsten 25 år med ti sejre på stribe.

Når man ser på de seneste møder mellem de to mandskaber i Brøndby, så har Brøndby haft svært ved at vinde.

Faktisk har Brøndby ikke vundet over århusianerne siden november 2018. Fem kampe i træk har Brøndby nu ikke besejret rivalerne på hjemmebane.

AGF stoppede Brøndbys sejrsstime. Det blev kun til ni sejre i træk. Foto: Lars Poulsen.

1-1 var sådan set et rimeligt resultat af opgøret. Men det efterlader også med en konklusion om, at Brøndby skal slide hårdt for sejrene. Samtidig skal mange af spillerne præstere på topniveau, når marginalerne skal tippes over til Brøndbys fordel.

Der var ikke den ekstra power og energi til at nedbryde David Nielsens tropper.

Anis Ben Slimane stod i sidste sæson meget i skyggen af Jesper Lindstrøm. Men nu er han i sandhed trådt i karakter.

Marko Divkovic bragte Brøndby i front. Foto: Lars Poulsen.

Den tunesiske landsholdsspiller er både blevet en profil og markant motor i Brøndby-offensiven. Ofte har han næstsidste fod på bolden. Som vi så mod AGF, i Silkeborg og mod Nordsjælland.

Han har – lige som Lindstrøm – en evne til at finde de ledige rum mellem modstandernes forsvar og midtbane.

Mathias Greve fik chancen fra start, men det virker lidt uforløst med ham. Indimellem er han med i fine kombinationer, men han har også mange udfald. Han blev afløst af Simon Hedlund, der har fået en frygtelig start på foråret. Han har tydeligvis svært ved at finde fodfæste efter afskeden med Mikael Uhre som angrebsmakker.

Marko Divkovic scorede for Brøndby, men han ligner i sandhed en angriber, der har brug for mere støtte i forreste linje.

AGF har været dygtige til at få forretningen på skinner. Både omsætningen og overskuddet stiger. Det er på sin vis imponerende.

Men det sportslige udbytte af investeringerne har været en kæmpe fiasko i denne sæson.

Klubben investerede sidste sommer i omegnen af 40 mio. kr. i spillertruppen. Og det har været en rendyrket fiasko.

Mikael Andersson til 15 mio. kr., Eric Kahl til 11 mio. kr., Dawid Kurminowski til 7,5 mio. kr. Yann Bisseck til 5 mio. kr. og Jesper Hansen til 2,5 mio. kr.

Ingen top-6 og nu handler resten af sæsonen om ren overlevelse. En smule af sæsonen kan reddes, hvis de via syvendepladsen kvalificerer sig til Europa.

Jack Wilshere fik et kram af David Nielsen, da han blev udskiftet. Foto: Lars Poulsen.

Jack Wilshere fik chancen fra start for første gang. Alle kan se, at den tidligere engelske landsholdsspiller godt ved, hvor bolden skal hen. Han har et meget fint blik for spillet.

Udfordringen er lidt, at det ikke virker som om han har det store løbeoverskud på banen. Der var enkelte eksempler, hvor attituden ikke var, hvad man kunne forvente.

Sagt med andre ord er det ikke Wilshere, der ofrer sig i nærkampene og tager slagsmålene med modstanderne.

Det kan godt være, at Jack Wilsheres tilstedeværelse alene har haft betydning for AGF på træningsbanen. Men resultaterne har bare været skuffende. Tre point mod de tre bundhold her i foråret, hvor der også blev scoret otte mål mod dem. Og så kæmpede de sig til ét point mod Brøndby.