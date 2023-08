Brøndbys vilde krav: Vil have stort millionbeløb for stjerne

Interessen for Mathias Kvistgaarden er massiv.

Det er som sådan ingen hemmelighed, men det bliver en dyr fornøjelse, hvis Brøndby skal sælge den 21-årige angriber i dette transfervindue.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger kræver Superliga-klubben i omegnen af 52 millioner kroner for danskeren. Det svarer til syv millioner euro.

Medier i Skotland har skrevet om et prisskilt på 35 millioner kroner, men købsinteresserede klubber har fået besked om, at Brøndby ikke kommer til at sælge frontløberen for sådan et beløb.

Brøndby kræver mange penge for angriberen. Foto: Kenneth Meyer

Som Ekstra Bladet forstår det, er der endnu ikke landet et konkret bud på Carsten V. Jensens bord fra en anden klub.

Og det lugter ikke af et salg af Mathias Kvistgaarden på nuværende tidspunkt, men man skal aldrig sige aldrig i et transfervindue.

Der er heller ikke den mindste tvivl om, at Brøndby sætter stor pris på deres unge stjerne.

Det blev for alvor tydeligt i maj tidligere på året. Her tog Mathias Kvistgaarden et stort lønhop, da han skrev under på en ny aftale med Brøndby, der løber frem til sommeren 2027.

I den forbindelse kunne Ekstra Bladet løfte sløret for, at angriberen gik fra at tjenne 65.000 kroner om måneden til at få sat hele 150.000 kroner ind på kontoen, når kalenderen siger den første i en ny måned.

Der er endnu ikke landet et bud på Carsten V. Jensens bord. Foto: Jonas Olufson

Med forlængelsen in mente kan der ikke være to meninger om, at Brøndby står med gode kort på hånden, når det kommer til at presse prisen i vejret.

Men selvom det med stor sandsynlighed ikke ender med en transfer i denne omgang, så skal Mathias Kvistgaarden skydes afsted på et tidspunkt.

Det har han også selv talt åbent og ærligt omkring.

- Jeg elsker Brøndby, jeg har spillet her siden jeg var 12 år. Jeg vil gerne sørge for, at Brøndby tjener penge på mig, når jeg en dag bliver solgt. For det er min ambition, jeg skal til udlandet på et tidspunkt, sagde angriberen således efter et hattrick mod FC Nordsjælland i foråret.

I denne sæson er Mathias Kvistgaard i skrivende stund blevet noteret for et mål og to oplæg i fem Superliga-kampe.