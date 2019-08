Bud efter Brøndby-profil: Afgørelsens time

Brøndbys farligste angriber og anfører, Kamil Wilczek, kan være på vej væk fra Vestegnen.

Den polske skarpretter står ifølge Ekstra Bladets oplysninger på en liste hos den tyrkiske storklub Besiktas, hvor han er en af tre kandidater.

Angriberens skæbne afgøres formentlig i den kommende uge.

Der florerede snak om et lejemål med en købsoption, men det giver ikke mening for Brøndby at leje Wilczek ud. Den 31-årige angriber skal skydes af sted som et salg.

Artiklen fortsætter under billedet...

Kamil Wilczek i aktion mod Braga. Foto: Anders Kjærbye.

Samtidig er det også ved at være sidste udkald for polakken, hvis han skal prøve et eventyr og samtidig få en god pose penge for det.

Med 58 scoringer i Superligaen er kun Ebbe Sand og Ruben Bagger højere placeret på Brøndbys interne Superliga-topscorerliste i historisk sammenhæng.

I denne sæson har Wilczek nettet fire gange i den hjemlige liga og tre gange i kvalifikationen til Europa League, så det bliver en svær mand at erstatte, hvis han ryger sydpå.

Se også: Superliga-chok for topklub: Anføreren vil væk nu

Se også: Hollywood-stjerne spottet i røven af 3. division

Se også: Fodboldlegende ærgrer sig over Eriksen

Wind-stille i orkanens øje: Ydmyg skarpskytte