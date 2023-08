Buldrer videre i Superligaen: - Vi sender et signal

- Herning er et af de sværeste steder at spille, den her sejr er et bevis på, vi er på vej, mener Nicolai Vallys, der fik scoret for femte kamp i streg

Fem mål i fem kampe!

Nicolai Vallys har været flyvende for Brøndby i starten af sæsonen.

Scoring mod Silkeborg, OB, FC Nordsjælland, Lyngby og mod FC Midtjylland.

Nicolai Vallys er trådt frem som en af Superligaens mest markante profiler i starten af sæsonen.

Som en af de mest intelligente, der aldrig mister bolden og nu evner at stå de helt rigtige steder i feltet.

Som skarpretteren, der aldrig svigter.

Nicolai Vallys blev hyldet af de medrejsende Brøndby-fans efter 1-0 triumfen mod FC Midtjylland. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vi er et godt sted

- Det her var en kæmpe sejr for os, fordi det er ét af de sværeste steder at spille, siger Nicolai Vallys oven på sejren, der bragte Brøndby på omgangshøjde med FC Midtjylland i tabellen.

- Jeg synes, vi sender et signal med den her sejr. Et signal om, at vi er på vej et rigtig godt sted, uddyber Nicolai Vallys.

Den 26-årige kreatør er trådt ind i en position, der igen gør ham aktuel i forhold til landsholdet. Med assisterende landstræner Morten Wieghorst som observatør, leverede Nicolai Vallys i hvert fald en ny pragtpræstation, der fik fansene til at hylde ham foran udebaneafsnittet efter triumfen.

Nicolai Vallys har nu scoret fem i de fem første kampe.

Spillerne har fundet tryghed

En af cheftræner Jesper Sørensens største hovedpiner i sommerpausen var, at han skulle have langt mere ud af Vallys på modstanderens banehalvdel. Den mission er i sandhed lykkes til perfektion de første fem kampe.

- Jeg er glad for, at vi ikke – som i foråret – står og taler om, hvordan vi kan udnytte Vallys bedst.

- Jeg synes, spillerne er ved at finde en god tryghed ind i de roller og positioner, de har.

- Det betyder nemlig, at en type som Vallys blomstrer endnu mere, siger Jesper Sørensen, der er tilfreds med sejren.

Men han pointerer, at der stadig er meget at gå for, før vi har set det bedste fra Brøndbys side.

Nicolai Vallys leverede en ny storkamp, da Brøndby vandt, og han blev matchvinder. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Vi skal være dygtigere

- Vi har vist, vi er på vej. Det er kun nederlaget til OB, som virkelig ærgrer os. Nu handler det om at følge op på de gode præstationer. Derfor føler jeg også, vi er et rigtig godt sted.

- Men vi skal blive langt dygtigere til at praktisere den måde, vi gerne vi spille på. Og på det punkt er vi slet ikke, hvor vi skal være endnu, pointerer Jesper Sørensen, der kan gå og bide negle de næste par uger i frygt for, hvis der kommer et stort bud på Nicolai Vallys.

- Hvis der er interesse for vores spillere, så er det jo fordi de har gjort det godt. Det er nu engang sådan, at transfervinduet er åbent og det må vi leve med, siger Jesper Sørensen, der ligner en træner som vil være meget glad for at beholde sit stærkeste kort – Nicolai Vallys.

Schwartau imponerede

Jesper Sørensen gav en halv times spilletid til stortalentet Oscar Schwartau, der var med til at sætte pres på hjemmeholdet i slutfasen.

- Der er blevet skrevet meget om Oscar i ugens løb. Han er et meget stort talent, som har udviklet sig meget i min tid som træner her i Brøndby.

- Og jeg er utrolig glad for at have ham i Brøndby, men der er også en konkurrence-situation, der betyder, at man ikke altid kan forvente spilletid.

- Han leverede virkelig godt, da han kom ind. Og det er den eneste måde man kan få spilletid på. Man skal gribe de chancer, man får, når man kommer ind, pointerer Jesper Sørensen.