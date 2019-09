Bunden ud af Brøndby: Kun Silkeborg er ringere

I sidste uge roste Stig Tøfting Brøndby for igen at ligne et fodboldhold efter 4-2 sejren over FC Nordsjælland. I denne uge er han mildest talt rystet over at se, hvor dybt holdet kan synke på en dårlig dag.

- Jeg ved godt, at fodbold er øjebliksbilleder, men helt ærligt, så er det rystende, at Brøndby kan svinge så meget.

- Deres topniveau er helt sikkert til top-3, mens det vel kun er Silkeborg, der har et lavere bundniveau end Brøndby, mener Stig Tøfting oven på søndagens 1-3-blamage mod Esbjerg.

- Helt ærligt, det var pinligt at se den Brøndby-præstation. Specielt fordi det virker som om, ingen tager et ansvar på det hold. Hvem er i grunden lederne på banen? Spørger Stig Tøfting og undrer sig over den manglende opdækning i forsvaret:

- Jeg må ærligt tilstå, jeg savner, at man dækker en mand op i stedet for at dække et område. Det er helt tydeligt, at ingen tager ansvar, når bolden er i feltet, mener Stig Tøfting.

Han har også hæftet sig ved, at Superligaens topscorer, Kamil Wilczek, er gået fuldstændig kold de seneste uger.

- Wilczek er lige nu kun en skygge af sig selv. Han har scoret ét mål de seneste fire kampe (på straffespark mod FCN, red.). Jeg fristes til at sige, han måske har præsteret lidt over evne.

- Det virker i hvert fald til, at Wilczek her og nu har svært ved at klare sig alene i front. Han savner hjælp og måske skal Brøndby spille med to angribere, vurderer Stig Tøfting, der er forundret over, at lejesvenden Samuel Mraz slet ikke blev skiftet ind mod Esbjerg.

- Det må være et udtryk for, at Mraz er meget ringe, når han som offensivspiller slet ikke kommer i spil til sådan en kamp, hvor Brøndby skal jagte et resultat, pointerer han.

Hany Mukhtar og holdkammeraterne har et bundniveau, der er rystende lavt. Ifølge Stig Tøfting er det kun Silkeborg, der har et lavere niveau. Foto: Frank Cilius, Ritzau Scanpix.

Forlæng med David

Mens Brøndby er ustabile, har AGF ramt den lige i røven med fem sejre i træk. Det har rykket århusianerne ind i top-3 på et tidspunkt, hvor aftalen med cheftræner David Nielsen står til udløb om blot ni måneder.

- Jeg synes, AGF skal forlænge aftalen med David. Han er den træner med det bedste Superliga-snit og har flyttet klubben mod top-6. Ingen løber rundt i AGF med armene i vejret, for to nederlag kan ændre meget. Men AGF har materialet til top-6. Det har jeg troet på, siden sæsonen begyndte, siger Stig Tøfting.

I øvrigt mener Tøffe også:

* - Efter 0-0 i Parken mod FCK må FC Midtjylland påtage sig favoritrollen til mesterskabet.

* - Jeg har aldrig set så dårligt et Superliga-hold som Silkeborg. Tænk sig de skal score tre mål hver gang bare for at få uafgjort. De er en stensikker nedrykker.

