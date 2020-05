Bundesligaklub tilbudt Brøndby-profil

Brøndbys tyske venstreback, Anthony Jung, kan være tabt for klubben.

I hvert fald erfarer tyske Bild, at den 28-årige Brøndby-profil kan være på vej tilbage til Tyskland, hvor han tidligere har spillet i en årrække.

Bild skriver, at Bundesligaklubben Fortuna Düsseldorf har set sig meget varme på venstrebacken, der oprindeligt er født i Spanien og derfor har en smule spanske rødder. Og faktisk er klubben også blevet tilbudt Anthony Jung af tyskerens nuværende arbejdsgiver, Brøndby, melder mediet.

Rygterne er heller ikke ligefrem blevet mindre af, at Anthony Jung for nyligt udtalte, at det var hans store drøm at komme til at optræde for en Bundesligaklub igen.

- At spille Bundesliga igen vil være en drøm. Jeg kan dog godt forestille mig, at jeg vil skrive under med en ambitiøs klub i 2. Bundesligaen. Jeg tror også, det er et realistisk mål, sagde Anthony Jung forleden ifølge Bild.

Det tyske medie melder intet om, hvor meget Fortuna Düsseldorf skal lægge på bordet for at kapre Brøndby-backen.

Artiklen fortsætter under billedet:

Anthony Jung har spillet over 100 kampe for Brøndby, men måske bliver det ikke til mange flere i fremtiden. Foto: Lars Poulsen

Anthony Jung har kontraktudløb med Brøndby i sommeren 2021. Han kom til Vestegnen i 2017, hvor han blev hentet på en lejeaftale fra den tyske storklub RB Leipzig.

Året efter besluttede Brøndby sig dog for at hente tyskeren permanent, og siden da har han udviklet sig til at være en af klubbens bærende profiler, selvom han også har været udskældt af fansene i sin tid på Vestegnen.

Den 28-årige tyske startede sin professionelle karriere i Frankfurt, hvor han først spillede for Eintraicht Frankfurts anderhold, inden han tog turen videre til en anden klub i byen, FSV Frankfurt.

Herfra blev han solgt til RB Leipzig i 2013, og efterfølgende har han været udlejet til FC Ingolstadt, der til daglig også har sin gang i det tyske, inden han altså røg en tur til den danske Superliga.

Anthony Jung har spillet 103 kampe for Brøndby. I denne sæson er det blevet til 22 kampe i Superligaen for den danske storklub.

