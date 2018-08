Chok i Brøndby: Oprykkerne snød Zorniger

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby fik langtfra en perfekt optakt til torsdagens første playoff møde med belgiske Genk på udebane. I overværelse af 13.743 tilskuere på Brøndby Stadion måtte sølvvinderne gå fra banen efter sæsonens første hjemmebane-nederlag. Oprykkerne fra Esbjerg vandt overraskende 1-0 på en scoring kort før tid af indskiftede Yuri Yakovenko.

Det kan godt være, at Brøndby havde bolden mest og i lange perioder pressede Esbjerg langt tilbage på egen banehalvdel. Men spilovertaget evnede Brøndby ikke at omsætte i scoringer.

Spillet blev i lange perioder for langsomt, uopfindsomt og præget af flere pasningsfejl. Det er tydeligt, at Alexander Zornigers mandskab slider med ay finde melodien fra sidste sæson.

Gæsterne fra Esbjerg kom ikke til Brøndby for at underholde. Det var tydeligt, at vestjyderne satsede på en nulløsning i opgøret. Der var ikke mange offensive trusler hos Esbjerg, der havde sin farligste spiller i Emmanuel Oti Essigba. Han havde et langskud, som Marvin Schwäbe efter pausen måtte ud i fuld længde for at afværge.

Men gæsterne slog alligevel til i slutminutter, da Jacob Lungi Sørensen smed et fladt indlæg ind fra højre side. På midten kom indskiftede Yuri Yakovenko først på bolden og scorede bag Marvin Schwäbe.

Brøndby pressede voldsomt på i slutminutterne, hvor heldet var med vestjyderne, da et hovedstød fra en Esbjerg-forsvarer ramte underkanten af underliggeren og sprang i spil igen.

Brøndby blev dukket af et chanceskabende Esbjerg-hold på Vestegnen. Lars Poulsen

Zorniger sparede flere

Med baggrund i det tætte program sparede Alexander Zorniger flere af sine profiler. Anthony Jung, Dominik Kaiser og Lasse Vigen sad på bænken, mens hverken Paulus Arajuuru og Benedickt Röcker var at finde i truppen. De to sidstnævnte sad ude med skader. Endelig afsonede Ante Erceg karantæne i opgøret.

Brøndby sled med at få det flydende kombinationsspil til at fungere. Der blev lavet alt for mange tekniske fejl, lige som Hany Mukhtar ikke havde sin bedste dag på kontoret.

Når netop den lille tyske troldmand ikke rammer sit topniveau, slider Brøndby med at finde kreativiteten frem.

Wilczek på stolpen

Kamil Wilczek var som altid en stor trussel, når han kom i nærheden af modstanderens mål. I kampens indledende fase var han tæt på at score på et skud fra distancen.

Bolden ramte den ene opstander og sprang i spil igen. Siden headede polakken bagover eget hoved fra kanten af feltet. Det hovedstød var ved at fange Jeppe Højbjerg, men den velspillende Esbjerg-keeper nåede tilbage og fik afvist til hjørnespark.

Esbjerg var før pausen sjældne gæster foran Marvin Schwäbes mål. Men der var momenter, hvor Brøndby viste defensive svaghedstegn. Med mere skarpe frontløbere var de blågule blevet straffet. Emmanuel Oti Essigba fik en friløber, kom forbi Marvin Schwäbe, men afsluttede alt for svagt.

