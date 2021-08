Corona-kaos i Brøndby - seks mand ude

Corona-kaos har i sandhed ramt de danske mestre fra Brøndby på det mest uheldige tidspunkt.

På tærsklen til de afgørende kvalifikationskampe til Champions League har Niels Frederiksen i sandhed fået lidt at tænke på.

Det bliver nemlig et stærkt svækket Brøndby-mandskab, som Niels Frederiksen kommer til at stille med i de to afgørende kvalifikationskampe for at løse billet til drømmeland - Champions League.

Onsdag blev fire spillere – heraf tre fra startformationen – således konstateret positive ved den daglige test.

Christian Cappis, Mathias Greve, Tobias Børkeeiet og reservekeeper Thomas Mikkelsen er testet positive og derfor med stor sikkerhed ude af spillet de kommende to uger.

- Vi afventer lige nu de endelige svar fra de fire spilleres pcr-tests, og vi vil være utrolig ærgerlige over, hvis vi må undvære de fire spillere. Det kunne næsten ikke komme på et værre tidspunkt, da vi potentielt set må undvære disse spillere i nogle vigtige kampe. Siden det første smittetilfælde i truppen for et par uger siden har vi løbende skærpet protokollerne, og det vil vi fortsætte med, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen til Brøndby.com.

Læg dertil, at Sigurd Rosted blev testet positiv i mandags, og Josip Radosevic blev testet positiv i sidste uge.

De seks spillere er ude af billedet både til fredagens hjemmekamp mod FC Nordsjælland samt til tirsdagens første Champions League-kvalifikation mod Salzburg på udebane.

Tobias Børkeeiet scorede i søndags mod FCK. Nu er han ude i mindst to uger, fordi han er ramt af corona. Foto: Lars Poulsen

Cappis, Greve, Børkeeiet og Mikkelsen vil således også være ude af billedet til returkampen ugen efter på Brøndby Stadion, fordi de skal sidde ude i to uger. Det er også sandsynligt, at Sigurd Rosted glipper returkampen mod Salzburg 25. august.

Derved er Brøndbys chancer for at kvalificere sig til Champions League-gruppespillet reduceret ganske betragteligt. Hele fem spillere fra startformationen vil mangle i tirsdagens svære udekamp i Østrig.

Christian Cappis spillede fra start for første gang i søndags for Brøndby. Nu kommer han ikke i kamp i mindst to uger, fordi han er ramt af corona. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Det står også klart, at Brøndby kommer til at undvære Rosted, Cappis, Greve, Børkeeiet og Mikkelsen til næste uges opgør mod OB i Superligaen på udebane.

Brøndby tester lige nu sine spillere dagligt, fordi det er et krav, da klubben spiller europæisk. I Superligaen er der ikke længere noget testkrav til klubberne.

- I takt med, at samfundet er blevet åbnet mere, er der nu desværre en naturligt større risiko for at få smitte ind i truppen, især da de aldersgrupper, som vores spillere befinder sig i, er blandt de sidste i befolkningsgrupperne, som modtager vaccinationer. En stor ros skal lyde til trænerstaben og spillertruppen, som har været hurtige til at reagere og tilpasse sig de skærpede protokoller over de seneste uger. Med et tæt program foran os vil truppen blive presset til det yderste. Vi kommer til at kæmpe med alt, hvad vi har, men det er naturligvis et slag for os, at vi potentielt må undvære de spillere, uddyber Carsten V. Jensen.

Brøndby har ellers været forskånet for de store smitteudbrud. Klubben blev ramt i starten af corona, da Simon Hedlund blev testet positiv. Siden er der gået lang tid, før Andreas Bruus for et par uger siden blev ramt. Men efterfølgende har lavinen i sandhed rullet.

Hvis Brøndby glipper Champions League-gruppespillet, er klubben allerede sikret Europa League-gruppespillet og indtægter i niveauet 90-100 mio. kr.