Corona-kvaler: To Brøndby-spillere ude

Josip Radosevic er smittet med corona, mens Andreas Bruus også må sidde over på grund af Divisionsforeningens protokol om covid-19

Brøndby kommer til at undvære midtbanekrigeren Josip Radosevic i søndagens derby mod FC København.

Den 27-årige kroat har nemlig afleveret en positiv coronatest. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

- I sidste uge var Josip Radosevic selvisoleret på grund af en nærkontakt til en person smittet med covid-19, lyder det på Brøndbys hjemmeside.

- I løbet af isolationen testede Josip negativ, men efter at være kommet ud af isolation blev han smittet med covid-19 af en person uden for truppen et par dage senere og er derfor nu tilbage i isolation.

Brøndby oplyser, at alle andre i truppen er testet negativ. Men klubben må også undvære Andreas Bruus i derbyet mod Brøndby søndag.

Wingbacken sidder ude på grund af de retningslinjer, der er i Divisionsforeningens protokol for håndtering af coronavirus. Han blev testet positiv for coronavirus forud for kampen mod Vejle i weekenden og må fortsat ikke spille.

Josip Radosevic var i startopstillingen og spillede fuld tid i Brøndbys to første kampe i den nye sæson i Superligaen, men sad altså ude mod Vejle i den seneste kamp, da han var i isolation.

Brøndby og FCK mødes i Parken søndag klokken 16.00.

