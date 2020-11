Brøndby er fortsat hårdt ramt af coronapandemien, som har gjort det umuligt at fylde stadion med tilskuere til hjemmekampene.

Det har økonomiske konsekvenser og betyder, at klubben har set sig tvunget til at fyre seks ansatte i organisationen.

Det fremgår af Brøndbys kvartalsmeddelelse for tredje kvartal af 2020, oplyser klubben på sin hjemmeside:

- Med manglende klarhed over hvornår de omfattende restriktioner bliver fjernet, var Brøndby i tredje kvartal nødsaget til at tilpasse organisationen og som direkte konsekvens nedlægge seks stillinger for samlet at nedbringe personaleomkostningerne.

Brøndby opjusterer til gengæld forventningerne til regnskabsåret 2020 og ser nu et resultat før skat på minus 25 til minus 35 millioner kroner.

Tidligere ventede Brøndby et resultat på minus 25 til minus 40 millioner kroner.