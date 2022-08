CV: - Det er vores største problem

Mandag aften tabte Brøndby 0-2 hjemme til FC Midtjylland, og ovenpå nederlaget var både Brøndby-træner Niels Frederiksen og efterfølgende fodbolddirektør Carsten V. Jensen i studiet hos TV3 Sport i kølvandet på kampen.

Det var en tydeligt skuffet Niels Frederiksen, der holdt sig kortfattet, da han blev spurgt ind til en status på Brøndbys transferplaner.

- Jeg vil ikke tale transfervindue. Det må I tale med CV om. Er der andet?

Og 'CV' kommer til at arbejde i døgndrift for at sikre, at Brøndby kommer bedst muligt ud på den anden side af transfervinduets sidste 48 timer.

- Vi ved godt, at vi er nået langt hen og ikke helt har fået bragt det, vi gerne ville. Men det ændrer ikke ved, at vi arbejder hårdt på, at det skal lykkes.

Carsten V. Jensen (th) i selskab med FC Midtjyllands nye cheftræner Albert Capellas før mandagens superligaopgør. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Det helt store samtaleemne er uden tvivl en ny angriber, der står øverst på ønskelisten hos både fans, Niels Frederiksen og fodbolddirektøren.

- Det vigtigste for Brøndby er at hjælpe dem med at få nogle bolde over stregen. Det har været vores største problem længe, siger CV til TV3+.

Det bliver en kamp mod uret for Carsten V. Jensen og Brøndby, der nok har ventet en my for længe med at forstærke angrebet.

Heldigvis for de utålmodige Brøndby-fans har klubben de økonomiske muskler til rådighed for at sikre, at de får skaffet den rigtige mand til at score mål for klubben.

- Det afgørende er kvaliteten, og det er ikke sådan, at det er pengene, der som sådan er et issue. Det er mere det at få det rigtige target ind. Den rigtige spiller, den rigtige profil med den rigtige kvalitet. Så selvfølgelig også i sidste ende til de rigtige penge, men det er ikke dér, at problemet er.

