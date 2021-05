CV har is i maven: Har afvist tilbud

- Vi kommer ikke til at sprænge lønrammer og brænde alle pengene af på spillere, vi skal tænke langsigtet og bruge pengene fornuftigt, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen, der også fortæller, at klubben har afvist bud på mindst en unavngiven spiller

Når tømmermændene har lagt sig, og direktør Ole Palmå tirsdag møder på Brøndby Stadion, bliver en af hans første gerninger helt sikkert en meddelelse til Københavns Fondsbørs.

Det danske mesterskab betyder millioner i klubkassen og et stærkt, forbedret regnskab for 2021.

Brøndby ender i plus

Det er under én uge siden, at Brøndby sendte en meddelelse ud med en fortsat forventning om et minus mellem 15-35 mio. kr. for året.

- Nu kommer vi til at melde ud, vi kommer i plus på kontoen i år, siger fodbolddirektør Carsten V. Jensen med et stort smil.

Forude venter en indtægt på minimum 100 mio. kr. for europæisk deltagelse.

Mesterskabet betyder, at Brøndby vil træde direkte ind i play-off runden til Champions League.

De skal altså samlet blot over én modstander i to kampe for at sikre 200-225 mio. kr. i klubkassen, som Champions League-deltagelse ventes at udløse.

For deltagelse i Play off-runden er Brøndby sikret 37 mio. kr. uanset resultatet. Her ser det ud til, at de forventede modstandere bliver: Salzburg, Dinamo Zagreb, Slavia Prag og Olympiakos.

Flere tusinde Brøndby fans indtog grønsværen, da guldet var sikret. Foto: Lars Poulsen.

Kikser det i de to kampe, er Brøndby sikret Europa League-gruppespil. Her venter i niveauet 60 mio. kr. for deltagelse.

Sprænger ingen lønrammer

- Vi ændrer ikke på måden, vi arbejder på. Vi kan tage nogle skridt i forhold til at udvikle klubben, men det bliver med respekt for Brøndby, forklarer Carsten V. Jensen og uddyber:

- Vi kommer ikke til at sprænge lønrammer, fordi vi nu får større engangsindtægter.

- Ja, det er vores håb, at vi kan forlænge med Anthony Jung, men der skal være sammenhæng i tingene. Ingen skal lønmæssigt ligge for langt fra hinanden.

- Der skal være en sund lønstruktur i Brøndby. Og koster det en god spiller, så er det sådan, siger Carsten V. Jensen, der måske kommer til at skrue en lille smule op for spillerbudgettet. Men det er slet ikke her hele fokus vil være med de ekstra millioner, der kommer ind.

Morten Frendrup, Jesper Lindstrøm, Anis Ben Slimane, Peter Bjur er de gode eksempler på spillere, der er komemt fra Brøndbys Masterclass og har slået til. Foto: Lars Poulsen.

Vil investere i Masterclass

- Vi skal se på alt, hvad der følger med. Men I kommer ikke til at se, at det hele tager en drejning, og vi sætter alt på et bræt.

- Historien skræmmer i den sammenhæng. Vi skal leve op til vores ansvar, fordi Brøndby skal holde i mange år.

- Derfor vil vi også investere i Masterclass, faciliteter og i knowhow, pointerer han.

Fodbolddirektøren mener, at Brøndby godt kan komme i Champions League, fordi det kun er én modstander, der skal besejres.

- Men vi kommer på ingen måder til at sætte alt på et bræt, fordi vi nu kommer i et europæisk gruppespil. Man skal huske på de her indtægter er engangsindtægter. Spillerkontrakter løber ofte over tre-fire år, pointerer han.

Klubejer Jan Bech Andersen og fodbolddirektør Carsten V. Jensen i et stolt øjeblik, da guldet var sikret. Foto: Lars Poulsen.

Har afvist tilbud

Nu skal fodbolddirektøren i gang med at se på sin trup til næste sæson.

Udover Anthony Jung, udløber aftalerne for Marvin Schwäbe, Hjörtur Hermannsson og Lasse Vigen.

Samtidig er Andreas Maxsø efterspurgt, lige som både Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre kan tiltrække sig udenlandsk interesse.

- Vi har allerede afvist tilbud, vi har fået. Nu har vi en tryghed og sikkerhed, hvor vi kan fokusere på at bygge Brøndby op i en ny sæson, siger Carsten V. Jensen.

Er det Jesper Lindstrøm, du har afvist et bud på?

- Det vil jeg ikke svare på.

Forventer du, I kan beholde Andreas Maxsø?

- Det er ikke noget, vi kan afgøre alene. Det er sådan, at det ikke er os selv alene, der afgør det.

Men mon ikke Maxsø godt kan lide at spille Champions League, siger Carsten V. Jensen med et skævt smil.

Situationen er den, at Andreas Maxsø har en frikøbsklausul, hvor Brøndby skal slippe ham, hvis der kommer et bud på 3,1 mio. euro – 23,2 mio. kr.