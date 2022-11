CV: Her har vi ny træner på plads

Beslutningen om at fyre Niels Frederiksen kom ikke fra Brøndbys nye ejere. Sådan lyder det fra fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Brøndby-bossen vil have Niels Frederiksens afløser ansat hurtigst muligt

Brøndby skal have ny cheftræner.

Det ligger fast, efter klubben besluttede at tage afsked med Niels Frederiksen mandag morgen.

Foto: Emil Agerskov

Står det til fodbolddirektør Carsten V. Jensen går der ikke længe, før hans afløser er på plads.

- Jeg siger så hurtigt som muligt. Men vi kommer ikke til at skynde os mere, end at vi finder absolut den rigtige, siger han.

- Hvornår forventer du at præsentere en ny træner i Brøndby?

- Vi har kamp i midten af februar. Det skulle en ny cheftræner gerne være en del af, siger 'CV'.

Han fortæller dog, at han ikke har afsøgt markedet for nye trænere, mens Niels Frederiksen har været ansat.

- Der kan jeg sige ærligt nej. I respekt for den dialog, vi har haft, ville det være moralsk forkert at gå i gang med. Jeg har ikke løftet en finger i forhold til det.

- Så kan nogen sige: Er det ikke uansvarligt?' Der er forskellige måder at arbejde på, og det her er min måde at gøre det på, siger han.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

- I forhold til rekrutteringen af en ny træner, hvor kigger I så hen? Kigger I mod udlandet, eller skal det være en dansk træner?

- Der er ikke nogen grænser. Vi starter nu og finder den profil, som skal føre Brøndby fremad i de kommende år.

- Selvfølgelig er der altid noget, der rumsterer. Men vi kommer nu til at sætte os ned og se på profilen og får listet emner op, og i sidste ende beslutter vi, hvem der skal være Brøndbys cheftræner i fremtiden.

- Jeg sidder ikke med det alene. Der er mange mennesker i den her klub, der har masser af forstand på de her ting. Men i sidste ende skal jeg signe af på det, siger Carsten V. Jensen.

