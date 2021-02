CV: - Mit største røverkøb

Carsten V. Jensen har siden 2006 været sportsdirektør i først FC København, siden FC Nordsjælland og de seneste par år i Brøndby.

I Discoverys 'Købmændenes klub' afslører han sit største røverkøb i karrieren. Og noget overraskende skal vi ikke længere tilbage end forrige transfervindue, hvor Blas Riveros blev indkøbt, selvom Basel tidligt på sommeren havde krævet et større beløb for spilleren.

- Vi kom tilbage og til sidst endte det med en meget lille transfer, du kan ikke købe en U19-spiller for de penge, vi har lagt i transferen, og til gengæld fik vi en fast landsholdsspiller for Paraguay, siger Jensen til podcasten.

Blas Riveros scorede i sin Superliga-debut, hvor han også blev alvorligt skadet. Foto: Lars Poulsen

Allerede i sin anden kamp for klubben scorede venstrebacken og imponerede stort, men han blev så alvorligt korsbåndsskadet.

Nu er han opereret, og spilleren går og cykler.

- Jeg kan så afsløre, at det går rigtig, rigtig godt. Det bliver svært at holde ham tilbage. Det bliver måske en gang i september, siger Carsten V. Jensen om et muligt comeback.

Carsten V. Jensen kigger på sine Brøndby-drenge. Foto: Lars Poulsen

Det var mod OB i starten af november, at Riveros scorede og blev skadet.

- Da jeg blev båret fra banen, var jeg meget ked af det. Jeg græd også af smerte, for det gjorde rigtig ondt, men nu er det vigtigt bare at kunne fokusere 100 procent på behandling og genoptræningen. Så jeg kan komme endnu stærkere tilbage, lød det et par uger senere fra spilleren.

22-årige Blas Riveros har spillet syv landskampe for Paraguay, og nåede fire år år og 71 kampe for Basel efter skiftet fra hjemlandets Olimpia.

I podcasten nævner Carsten V. Jensen Emre Mor og Andreas Cornelius som sine bedste salg, mens Jesper Lindstrøm godt kunne ligne et godt bud på et stort Brøndby-salg i fremtiden.

