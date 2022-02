CV om mislykket handel: Ulykkeligt for Maxsø

Brøndby lukkede og slukkede deres transfervindue med at få Joe Bell ind, men der har også været andre ting på tapetet for de danske mestre, hvor der forud for vinduet var nogle punkter, som de vidste, de skulle tage stilling til.

Det fortæller fodbolddirektør Carsten V. Jensen om i et interview med Eurosport.

- Vi føler, at det, vi havde som targets, blev temaerne. Vi vidste jo godt, at det var et tema med Maxsø - og det blev jo et kæmpe tema.

- Vi vidste godt, at det ville blive et tema med Uhre, og det blev et tema. Ulykkelig udgang for Maxsø og lykkelig for Uhre, fortæller Carsten V. Jensen.

Det var dog ikke det eneste, der skulle på plads for Brøndby, mener fodbolddirektøren.

- Og så så vi, at truppen nok var et hak for bred, og at nogle kunne komme ud og få lidt spilletid rundt omkring. Så på den led kan man sige, at vi har fået behandlet de temaer, som vi så på forhånd, siger han og fortsætter:

- Og så føler vi selv, at vi har arbejdet i forlængelse af det, som vi siger - også rent strategisk. De tre spillere, som er kommet til, er spillere, som har alderen med sig og har potentiale.

- Det gælder både Alves, Carl Björk i front og så vores nye ven her, lyder det fra 'CV'.

