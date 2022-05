CV taler ud: Brøndby-nedtur er også mit ansvar

INTERVIEW:- Overordnet er det mit ansvar, hvem vi køber og sælger. Så ja, jeg har på den front naturligvis et stort ansvar for den situation, vi befinder os i lige nu, siger Brøndbys fodbolddirektør Carsten V. Jensen

Kontrasterne er store i fodboldens verden.

På mange måder er Brøndby gået fra storhed til fald.

For det er kun ét år siden, at Brøndby skabte mirakler. Klubben vandt sensationelt det første mesterskab i 16 år.

Det skete med en trup, hvor kontinuitet, talent og stabilitet var vigtige nøgleord.

Ét år senere er mestertruppen splittet ad. Udskiftningen har været stor. Otte markante spillere er væk. Og hovedparten af de nye har slet ikke slået til.

Når Brøndby søndag møder rivalerne fra FC København, er det Jess Thorups mandskab, der har guldet i sigte.

Men hvad gik i grunden galt på Vestegnen, hvor billetten til Europa i den kommende sæson lige nu er et stykke væk. Og hvorfor står Brøndby i en historisk krise med syv nederlag i træk i Superligaen?

Klubejer Jan Bech Andersen stak kniven ind i det åbne sår i ugens løb, da han i Tipsbladet forklarede, at Brøndby i de seneste to transfervinduer har investeret 43 mio. kr. Og hovedaktionæren gav klart udtryk for, han på ingen måder er tilfreds med det udbytte, investeringerne har kastet af sig.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen er manden med ansvaret for køb og salg af spillere. Og han er ikke stolt over den aktuelle situation på Vestegnen, hvor syv nederlag i træk har sendt Brøndby ned fra tredje- til sjettepladsen i mesterskabsspillet.

CV, har I fået nok ud af de 43 mio. kr., I har investeret i spillertruppen?

- Det korte svar, når vi ser på det her og nu, er nej. Vi har ikke præsteret, som vi havde forventet. Vi er alle skuffet over at ligge nummer seks. Det hersker der slet ingen tvivl om.

- Overordnet set er det selvfølgelig mit ansvar, hvem vi køber og sælger. Så ja, jeg har naturligvis et stort ansvar for den situation, vi befinder os i lige nu.

- På den måde kan du godt sige, vi her og nu ikke har fået nok ud af vores investeringer. Men det billede vil ændre sig og jeg forventer at vi både sportsligt og økonomisk vil ende ud med et positivt resultat over tid.

Har du været for dårlig til at finde erstatninger for dem, du har solgt?

- Sådan ser det ud lige nu, hvis vi ser på øjebliksbilledet. Men det skifter jo hurtigt. Vi talte ikke om det her tema for syv kampe siden, hvor vi kom fra ni sejre i træk og en uafgjort.

-Den gruppe af spillere der er kommet til i løbet af det seneste år, har alle bevist sig på et højt niveau, hvor de kommer fra og på den måde kvalificeret sig til at spille for Brøndby. Og vi har set mange fine præstationer herfra siden sidste sommer.

-Når det er sagt så er der altid en vis usikkerhed forbundet, når du henter nye spillere ind. Der er dem, der straks slår til. Og så er der dem, der skal bruge lidt tid. Og endelig er der også de spillere, der af forskellige årsager aldrig helt falder til.

- Men jeg føler mig overbevist om det potentiale, vi har i truppen, nok skal blive forløst. Det er kun et spørgsmål om tid. Vi har meget talent og mange spillere som vil være med til at skabe gode resultater for Brøndby. Spillere som på sigt vil være interessante for klubber i større ligaer.

Har du været bedre til at sælge frem for at købe spillere?

- Hvis du slår ned her og nu, så ligger svaret vel i spørgsmålet. Vi har solgt spillere til meget fine beløb, men vi må erkende, vi endnu ikke har fået forløst det potentiale, vi samlet set har i vores trup.

Skal I rekruttere spillere på en anden måde i fremtiden? Vil I søge efter flere erfarne spillere?

-Der er lagt en klar strategisk vej i Brøndby. En kurs, som har været grundlaget for alle beslutninger der er taget undervejs, men naturligvis betyder den nuværende situation, at der skal evalueres og justeres som følge heraf, ligesom vi skal se på den økonomi der skal bestemme aktiviteten i sommerens vindue.

Når vi ser her ét år efter, har I så fået for lidt ud af mesterskabet?

- Når du spørger mig lige nu, så er svaret klart ja, når det handler om de sportslige resultater. Vi har jo en erklæret målsætning om at være nummer tre. Når det er sagt så er der ingen tvivl om, at vi nu er i en helt anden økonomisk forfatning end før mesterskabet og derigennem står på et solidt fundament for fremtiden.

-Vi har i Brøndby valgt en strategisk model der skal gøre os økonomisk selvfinansierende og uafhængig af støtteerklæringer fra Jan Bech Andersen, samtidig med vi vil konkurrere på højest mulige niveau.

- Vi ser derfor vores model hænger sammen, når vi ser den over en treårig periode. Det sportslige mål om gennemsnitlige tredjepladser opfyldes samtidig med. at vi præsterer på den økonomiske bane.

-Vi “lever” med andre ord med de førstepladser og pokaler det måtte kaste af sig. Men vi må også leve med leve med de negative resultatmæssige udsving.

- Vi har oplevet det hele i løbet af de seneste tre år med en opbygningsperiode, mesterskab, europæisk gruppespil, store spillersalg og lange serier af sejre, men desværre også nu nederlag og aktuelt en sjetteplads i mesterskabsspillet, erkender Carsten V. Jensen.

